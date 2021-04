Bà Rịa - Vũng Tàu khai trương hệ thống phạt nguội qua camera

Từ 6/4, địa phương này sẽ khai trương hệ thống phạt nguội qua camera để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện dự án “Hệ thống giám sát giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera”.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 134 tỷ đồng , được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 (2019-2021) là lắp đặt camera giám sát trên tuyến quốc lộ 51 với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng . Giai đoạn 2 (2021-2023) là lắp đặt tại quốc lộ 55 và quốc lộ 56 với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng .

Hệ thống camera được theo dõi tại trung tâm chỉ huy.

Đo được tốc độ phương tiện lên tới 300 km/h

Hiện, 89 camera giám sát giao thông trên quốc lộ 51 đã được lắp đặt và đi vào hoạt động. Số camera này kéo dài từ phường 12 (TP Vũng Tàu) tới khu công nghiệp Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ). Trong đó, có những nút giao với quốc lộ 51, đông xe qua lại, thường xảy ra tai nạn như: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân - Ngãi Giao, đường vào cảng Cái Mép, Hội Bài, Châu Pha...

Theo đó, có 4 điểm với 6 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát an ninh trật tự, có tầm quan sát rộng, hơn 70 camera ghi các lỗi như: lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông...

Hệ thống camera giám sát này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/h cũng như ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu (mưa, sương mù) để giúp cơ quan công an phạt nóng tại chỗ (gửi thông tin cho tổ tuần tra lập chốt trên đường) hoặc phạt nguội (gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm).

Bảng điện tử hiển thị thông báo tốc độ cho các phương tiện.

Bên cạnh hệ thống camera, trên quốc lộ 51 còn lắp 6 bảng điện tử thông báo tốc độ cho các phương tiện. Khi người điều khiển phương tiện chạy xe qua, camera sẽ ghi lại chính xác tốc độ của phương tiện di chuyển. Đồng thời, trên bảng điện tử thông báo tốc độ sẽ xuất hiện biển số xe và tốc độ đang chạy của các phương tiện. Nếu bảng hiển thị màu xanh người lái xe đã đi đúng tốc độ, nếu màu đỏ, lái xe đã vi phạm tốc độ.

Theo đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết hình ảnh do các camera ghi lại sẽ truyền về hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm chỉ huy trong trụ sở công an tỉnh và trụ sở phòng cảnh sát giao thông.

Đồng thời, các hình ảnh này cũng sẽ được chuyển thẳng về Cục CSGT (Bộ Công an). Sau đó, đơn vị chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh, thực hiện thông báo vi phạm đến người vi phạm và xử lý theo đúng quy định, có thể phạt "nguội" hoặc lập biên bản xử lý ngay tại chỗ.

Sự ra đời của trung tâm vận hành giao thông thông minh

Từ 6/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ khai trương trung tâm vận hành giao thông thông minh, phạt nguội qua camera trên quốc lộ 51. Sau khi khai trương, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cho vận hành chạy thử một thời gian để tuyên truyền, nhắc nhở, sau đó sẽ tiến hành xử phạt qua camera theo quy định. Dự kiến, việc xử phạt qua camera trên quốc lộ 51 sẽ được triển khai thực hiện trước 30/4.

Theo đó, có 2 hình thức xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua camera. Xử phạt “nguội” và xử phạt “nóng”. Đối với hình thức xử phạt “nguội”, từ hình ảnh, biển số phương tiện vi phạm được camera ghi lại, lực lượng làm nhiệm vụ tại trung tâm sẽ xác minh chủ sở hữu và sau đó gửi thông báo vi phạm đến địa chỉ cư trú. Đối với hình thức xử phạt “nóng”, từ thông tin, hình ảnh được ghi nhận tại Trung tâm vận hành giao thông thông minh tỉnh sẽ được chuyển đến các tổ tuần tra có nhiệm vụ chặn đón phương tiện vi phạm để xử lý trực tiếp.

Đại tá Lê Văn Ninh cũng cho biết việc đưa vào vận hành hệ thống camera sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc kiểm soát những hành vi vi phạm giao thông phục vụ công tác tuần tra kiểm soát trên đường hoặc phạt nguội. Qua đó, giúp lực lượng CSGT có thêm kênh thông tin để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm TNGT.

Về phía người dân cũng sẽ thận trọng hơn khi lái xe trên đường, nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Từ đó sẽ kéo giảm được các vụ tai nạn thương tâm.

Biển số xe vi phạm được chụp lại từ camera.

“Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh để gửi thông báo vi phạm đến người điều khiển phương tiện và thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định. Việc lắp camera tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt trên quốc lộ 51 đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Sau đó, công an tỉnh sẽ nhân rộng trên các tuyến quốc lộ 55 và 56”, đại tá Lê Văn Ninh cho biết.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, các KCN với TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc với khoảng 12.000 lượt xe/ngày đêm. Những ngày cao điểm, lưu lượng lên đến 48.000 lượt xe/ngày đêm. Xe đông nhưng ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân chưa cao nên thời gian qua, cung đường này thường xuyên xảy ra TNGT. Do đó, khi hệ thống camera giám sát đi vào hoạt động, lực lượng CSGT sẽ có thêm kênh thông tin để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT.