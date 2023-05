Ba quy tắc về tiền bạc để xây dựng sự giàu có và tận hưởng cuộc sống

Triệu phú Ramit Sethi khuyên mọi người nên áp dụng quy tắc đơn giản, quy tắc linh hoạt và quy tắc lối sống trong vấn đề tiền bạc để xây dựng sự giàu có.

Ông Sethi là tác giả của cuốn sách “I Will Teach You to Be Rich”. Ảnh: Chris Newhard.

Chia sẻ với CNBC Make It, triệu phú tự thân Ramit Sethi, tác giả cuốn sách I Will Teach You to Be Rich, người dẫn chương trình How to Get Rich của Netflix, nhận định không ai bỗng nhiên trở nên giàu có.

Thông thường, xây dựng sự giàu có mang nghĩa là hy sinh và đưa ra những quyết định khó khăn về cách đầu tư tiền bạc cũng như thời gian. Tuy nhiên, nếu ra đặt các hướng dẫn dễ thực hiện, bản thân mỗi người có thể làm cho những lựa chọn đó diễn ra nhanh hơn và bám sát các mục tiêu để xây dựng sự giàu có.

"Hãy đưa ra tất cả dự định bạn phải thực hiện trong một tháng nhất định. Sau đó tập hợp chúng thành một vài quy tắc đơn giản về tiền bạc để bạn dễ dàng đưa ra quyết định", ông Sethi nói.

Theo ông Sethi, các quy tắc này cần được cá nhân hóa để một người có thể chi tiêu cho những thứ thực sự quan trọng với bản thân hoặc cần thiết cho hoàn cảnh.

Dưới đây là 3 quy tắc về tiền bạc mà ông Sethi liệt kê cho mọi người.

Quy tắc đơn giản - tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập

Quy tắc đầu tiên về tiền bạc của Sethi là lời khuyên khá phổ biến mà mọi người vẫn thường nghe: tiết kiệm và đầu tư một phần trong tổng thu nhập của bản thân.

Nếu biến điều này thành một trong những quy tắc về tiền bạc, nó có thể giúp mọi người xây dựng khoản tiết kiệm khẩn cấp và trở nên giàu có hoặc ít nhất là đạt được một mục tiêu tài chính khác.

"Quy tắc tiền bạc của tôi là quy tắc tài chính khá đơn giản như tiết kiệm 10%, đầu tư 20%. Hơn nữa, bạn có thể điều chỉnh các con số dựa trên tình huống của riêng bạn", ông Sethi nói.

Quy tắc linh hoạt - "chi tiêu không giới hạn" cho một vài danh mục

"Một trong những quy tắc tiền bạc của tôi là chi tiêu không giới hạn cho sức khỏe, sách và tạo dựng mối quan hệ với bạn bè. Đó là những điều rất quan trọng", ông Sethi chia sẻ.

Theo đó, quy tắc này của từng người có thể thay đổi khác nhau, chẳng hạn đối với một số người chi tiêu không giới hạn là cho các lớp thể dục hoặc cà phê sữa buổi sáng. Ông Sethi cho rằng miễn là việc làm này quan trọng đối với bản thân mỗi người, mang lại nhiều niềm vui hoặc sự thoải mái hơn cho cuộc sống của họ thì đều hợp lý.

"Quy tắc không có gì hạn chế, nó hoàn toàn là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ khả năng chi trả cho những điều bạn thích. Vấn đề không phải bạn trả nợ thẻ tín dụng để vung tiền cho những thứ này mà là bạn vẫn dành đủ tiền trong ngân sách để khỏa lấp được chi tiêu của bản thân trong một số hạng mục nhất định", ông Sethi nói.

Theo ông Sethi, các quy tắc về tiền bạc cần được cá nhân hóa để một người có thể chi tiêu cho những thứ thực sự quan trọng với bản thân. Ảnh: Exchange Capital.

Quy tắc lối sống - ghi nhớ khía cạnh tài chính của các quyết định cá nhân

Ông Sethi cho rằng quy tắc tiền bạc không chỉ gói gọn trong vấn đề tài chính, việc đầu tư thời gian và năng lượng vào các hoạt động, mà còn ở các mối quan hệ nhất định. Đối với Sethi, điều đó nghĩa là kết hôn với đúng người.

"Hôn nhân là quyết định tài chính lớn nhất mà bạn cần đưa ra. Vì vậy, bạn phải suy nghĩ về điều này. Bên cạnh đó, bạn có thể đưa ra một quy tắc về tiền bạc cho phép bạn thắt chặt các mối quan hệ hiện có và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu", ông Sethi nói.

Ngoài ra, theo ông Sethi, việc đón con từ trường vào mỗi buổi chiều cũng có thể là một quy tắc về tiền bạc.

"Đó có thể là quy tắc về tiền bạc vì nó khiến bạn phải sắp xếp một lịch trình linh hoạt, bạn cần kiếm đủ tiền để cho con đi học và có thời gian đón con", ông Sethi nói.