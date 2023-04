Bà Phương Hằng nói gì khi bị đòi bồi thường hơn 88 tỷ đồng

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị can Nguyễn Phương Hằng bồi thường hàng chục tỷ đồng. Bà Hằng nói rằng chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án.

Trong cáo trạng vừa ban hành về vụ bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) tổ chức nhiều buổi livestream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số cá nhân, VKSND TP.HCM liệt kê yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, tổn thất tinh thần của 10 bị hại.

Theo đó, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) và nhà báo Nguyễn Đức Hiển chỉ yêu cầu bà Phương Hằng xin lỗi. Bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về vật chất với số tiền hơn 30,9 tỷ đồng và tổn thất tinh thần là 14,9 tỷ đồng .

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa đề nghị bị can bồi thường về vật chất nhưng yêu cầu bà Hằng bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại theo quy định.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần livestream.

Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về vật chất là trên 43 tỷ đồng . Hai bị hại là bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu không yêu cầu bồi thường. Bà Trương Thị Việt Hà cũng không yêu cầu bị can bồi thường, song đề nghị bà Hằng công khai xin lỗi.

Cáo trạng thể hiện đối với những yêu cầu bồi thường nêu trên, bà Nguyễn Phương Hằng và các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án. Còn ông Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường.

Theo VKS, từ tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 3 chiếc smartphone, một máy tính và một máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bị can quản lý. Sau đó, bà Hằng thực hiện nhiều buổi livestream những nội dung bịa đặt, sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Bà Hằng cùng đồng phạm còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các cá nhân, nghệ sĩ. VKS đánh giá đây là việc làm trái quy định pháp luật.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cả 5 bị can đều khai nhận hành vi như đã nêu. Bị can Hằng cho biết khi livestream, bà và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân không cần bàn bạc trước vẫn hiểu ý, tung hứng với nhau. Còn ông Quân khai lý do tham gia 11 buổi livestream "do muốn an ủi và thấu hiểu" bà Hằng. Nhóm còn lại là nhân viên, được bà Hằng trả lương nên làm việc theo nhiệm vụ.