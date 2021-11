Ba phiên bản Spider-Man trong 'No Way Home' bị rò rỉ

Hai bức ảnh chụp lại một số cảnh phim “Spider-Man: No Way Home” đã hé lộ nhiều gương mặt mới xuất hiện trong phần hậu truyện. Họ đều thủ vai các siêu anh hùng trứ danh.

CBR đưa tin ngày 9/11, người dùng mạng xã hội Twitter đã chia sẻ rộng rãi các bức ảnh mới, chụp từ phim Spider-Man: No Way Home. Chùm ảnh được The John Campea Show công bố. Các bức ảnh chứng minh sự hiện diện của nhiều siêu anh hùng được khán giả đồn đoán góp mặt trong No Way Home.

Ở bức ảnh đầu tiên, Spider-Man của Tom Holland xuất hiện cùng hai phiên bản siêu anh hùng bắn tơ khác do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai. Maguire, Garfield từng thủ vai Spider-Man trong các phiên bản chuyển thể Spider-Man và The Amazing Spider-Man. Việc ba phiên bản Spider-Man cùng hiện diện trong một khung hình củng cố giả thiết No Way Home sẽ xoáy sâu vào yếu tố đa vũ trụ.

Khung cảnh ba phiên bản Spider-Man hội ngộ bị rò rỉ từ No Way Home.

Bức ảnh thứ hai nhiều khả năng là buổi tư vấn pháp lý cho Peter Parker sau khi cậu bị đổ vấy tội giết người. Khung hình có sự hiện diện của hai nhân vật quen thuộc Peter cùng Happy Hogan (Jon Favreau), người phụ nữ áo đỏ ngồi quay lưng vào khung hình nhiều khả năng là dì May (Marisa Tomei) và chàng luật sư “gây thương nhớ” Matthew Murdock do Charlie Cox thủ vai.

Matthew Murdock chính là người đàn ông đằng sau tấm mặt nạ siêu anh hùng Daredevil. Phiên bản siêu anh hùng mù của Cox từng là nhân vật chính trong TV series do Netflix sản xuất. Dù Daredevil đã bị Netflix khai tử, khán giả vẫn hy vọng được tái ngộ siêu anh hùng này. Giờ đây, họ đã biết Matthew Murdock sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, Murdock có khoác bộ giáp Daredvil lên màn ảnh rộng hay không vẫn là câu hỏi ngỏ.

Dù khán giả đã có trong tay những hình ảnh bị rò rỉ từ No Way Home, chưa thể phủ nhận khả năng đây chỉ là một chiêu quảng cáo khác từ Sony Pictures. Bởi trước đó, nam diễn viên Andrew Garfield nhiều lần khẳng định với truyền thông mình không đóng No Way Home, những bức ảnh có sự xuất hiện của anh chỉ là đồ giả.

Khán giả dự đoán Matthew Murdock giúp Peter Parker bào chữa trong vụ oan án giết người.

Hiện, The John Campea Show đã xóa hai bức ảnh trên vì băn khoăn tính xác thực. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong cả hai bức ảnh, như vết thương trên mặt Tom Holland trong tấm đầu tiên hay cảnh căn phòng ở cái thứ hai, đều trùng khớp với tạo hình và bối cảnh phim đã được tiết lộ trước đây.

Bức ảnh thứ hai cũng trùng khớp với mô tả của Tom Holland về một cảnh phim đáng nhớ trong No Way Home khi trả lời phỏng vấn Empire: “Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn, thảo luận về trọng trách của một siêu anh hùng. Cảnh ấy quá tuyệt. Ngày hôm sau, khi xem lại cảnh này, tôi và em trai cùng há hốc mồm”.