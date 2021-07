Bà Pelosi từng lo ông Trump kích hoạt vũ khí hạt nhân

Theo một cuốn sách sắp xuất bản, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từng lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump kích hoạt vũ khí hạt nhân khi sắp mãn nhiệm.

Hai nhà báo Carol Leonnig và Philip Rucker của báo Washington Post sắp cho ra mắt cuốn sách “I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year” (Tạm dịch: Một mình tôi có thể sửa lỗi: Năm cuối kinh hoàng của Donald J. Trump).

Trong đó, các tác giả tiết lộ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từng lo ngại việc ông Donald Trump sẽ kích hoạt vũ khí hạt nhân vào những ngày cuối tại nhiệm, The Hill đưa tin.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: AP.

Theo cuốn sách, bà Pelosi đã chia sẻ thông tin này với tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, bà Pelosi nói với tướng Milley: “Ông ấy thật điên rồ và nguy hiểm”.

Khi ấy, bà Pelosi muốn đảm bảo rằng ông Trump không thể phát động chiến tranh bằng việc kích hoạt vũ khí hạt nhân. Tướng Milley đã trả lời: “Thưa bà, tôi đảm bảo với bà rằng chúng tôi đã kiểm tra và giữ hệ thống an toàn”.

Cuốn sách tiết lộ rằng tướng Mark Milley và nhiều quan chức quân sự đã lo sợ khả năng ông Trump cố đảo ngược kết quả bầu cử để duy trì quyền lực. Ông Milley phát biểu trong một cuộc thảo luận về khả năng này: “Họ có thể cố gắng làm vậy nhưng sẽ không thành công”.

Cuốn sách sẽ ra mắt trong ngày 20/8. Để viết cuốn sách này, hai tác giả đã phỏng vấn hơn 140 người, bao gồm chính cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. The Hill đang liên hệ với văn phòng của bà Pelosi và ông Trump để yêu cầu bình luận.