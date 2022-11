Bà Pelosi lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn trên CNN, khi được hỏi liệu bà đã chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ nói rằng cuộc tấn công vào chồng bà đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của bà, theo AP.

“Tôi phải nói rằng quyết định của tôi sẽ bị ảnh hưởng do những gì đã xảy ra trong một hoặc hai tuần trước”, bà Pelosi nói.

Trong cuộc phỏng vấn, giọng bà Pelosi đầy vẻ xúc động. Bà cũng thừa nhận rằng bà đã "suýt rơi nước mắt" khi kể về vụ tấn công nhằm vào chồng bà.

“Tôi buồn cho chồng tôi, nhưng tôi cũng buồn cho đất nước của chúng ta”, bà Pelosi nói.

“Tôi chỉ muốn mọi người bỏ phiếu và chúng tôi sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử. Tôi hy vọng rằng phía bên kia (đảng Cộng hòa) cũng sẽ làm như vậy”, bà nói.

“Phải có một số thông điệp gửi tới những người theo đảng Cộng hòa để ngăn chặn những thông tin sai lệch. Chúng tôi muốn đất nước được chữa lành", bà nói thêm.

Hôm 28/10, ông Paul Pelosi, chồng của bà Nancy Pelosi, đã bị một nghi phạm đột nhập tấn công tại nhà riêng ở bang California, Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Theo các quan chức, kẻ đột nhập đã tấn công ông Paul Pelosi bằng một cái búa và khiến ông bị nứt hộp sọ.

Bà Pelosi cho biết chiếc búa đã đánh trúng 2 chỗ trên người chồng bà, nhưng không ảnh hưởng đến não của ông. Bà Pelosi cho hay sự phục hồi của ông Pelosi đang tiến triển tốt nhưng cũng thừa nhận rằng "đó là một chặng đường dài".

Thời điểm tư gia bị đột nhập, bà Pelosi đang ở Washington chuẩn bị tham dự một buổi gây quỹ cùng Phó tổng thống Kamala Harris. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Pelosi đã hủy bỏ kế hoạch dự sự kiện.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm David DePape - người tấn công ông Paul Pelosi - đang phải đối mặt với các tội danh cấp liên bang, gồm một cáo buộc hành hung thân nhân của quan chức chính phủ Mỹ và một cáo buộc có ý định bắt cóc một quan chức chính phủ.

Trong phiên xử hôm 1/11 tại Tòa Thượng thẩm San Francisco, nghi phạm David DePape phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công. Thẩm phán Diane Northway đã ra lệnh giam giữ không bảo lãnh đối với DePape, theo Reuters.

