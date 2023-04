Ba người trong gia đình tử vong nghi do điện giật

Công an thị xã Bến Cát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc 3 người trong một gia đình chết nghi do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 4/4, khi trời vừa tạnh mưa, bà N. (SN 1953, ngụ tại tại khu phố 2, phường Mỹ Phước) ra ngoài vỉa hè quét nước mưa, thì bị điện giật ngã xuống. Thấy vậy, chồng bà là ông L. (SN 1952) cùng con trai là anh B. (SN 1983) và người cháu là D. (SN 2011) chạy ra ứng cứu, thì cũng bị điện giật té ngã. Khu vực xảy ra vụ việc. Mọi người phát hiện sự việc, thì nhanh chóng báo cơ quan chức năng để cúp điện. Tuy nhiên, 3 người là ông L., anh B. và người cháu là anh D. tử vong. Bà N. bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, khu vực này xảy ra mưa to gió lớn làm một số cây xanh bên đường gãy đổ, đè lên đường dây điện, khiến dây điện bị đứt rơi xuống đường.