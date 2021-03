Ba người 'thông chốt' kiểm dịch Covid-19 tìm quán karaoke

Ba nam giới ở Hải Phòng ngồi trên xe máy có hành vi vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 qua huyện Kim Thành, Hải Dương. Bị tạm giữ, nhóm này khai đi tìm quán karaoke.

Công an xã An Hòa (huyện An Dương, Hải Phòng) đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 người có hành vi đi xe máy vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Khoảng 21h ngày 6/3, Đào Văn Mạnh (34 tuổi), Phạm Phạm Văn Long (33 tuổi, cùng trú xã Chiến Thắng) và Phạm Văn Quê (28 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) ngồi trên 2 xe máy Air Balade, di chuyển trên quốc lộ 17B, hướng về tỉnh Hải Dương.

Khi đến khu vực xã An Hòa, nhóm bị lực lượng liên ngành tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ra tín hiệu dừng lại để khai báo y tế.

Tuy nhiên, họ không chấp hành, còn vượt chốt để qua địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Khoảng 5 phút sau, nhóm quay lại thì bị công an tạm giữ.

Ba người khai nhận muốn sang huyện Kim Thành để tìm phòng hát karaoke. Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý.

Đợt dịch này, TP Hải Phòng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Còn Hải Dương (giáp ranh Hải Phòng) chịu đợt bùng phát dịch lớn nhất cả nước với 709 ca bệnh.