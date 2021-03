Ba người Mỹ được trả tự do sau 25 năm chịu án oan

Ba tù nhân Mỹ được trả tự do sau gần 25 năm thụ án sát hại một sĩ quan cảnh sát và một chủ doanh nghiệp. Bằng chứng ngoại phạm của họ được cho là đã bị cố ý giấu giếm.

Ngày 5/3, George Bell, Rohan Bolt và Gary Johnson được trả tự do sau gần 25 năm bị kết tội giết người. Tòa án tuyên bố họ đã bị kết án oan vì bị giấu bằng chứng ngoại phạm, theo New York Times.

Vụ bắt giữ George Bell, Rohan Bolt và Gary Johnson xảy ra vào năm 1996, do Thị trưởng New York lúc bấy giờ - ông Rudolph W. Giuliani - báo cáo.

Họ bị buộc tội bắn chết cảnh sát New York Charles Davis và một người đàn ông khác, Ira Epstein, chủ của một cửa hàng ở Queens đã bị cướp vào sáng 21/12/1996.

Phát biểu từ Cơ sở Cải huấn Green Haven, một nhà tù an ninh tối đa ở phía bắc thành phố New York, ba người hàm oan cám ơn những người đã nỗ lực để trả lại tự do cho họ.

(Từ trái sang) ông Rohan Bolt, George Bell và Gary Johnson rời Cơ sở Cải huấn Green Haven vào ngày 5/3 sau 25 năm hàm oan. Ảnh: New York Times.

Ông Bell cho biết: “Sau khi tôi bị kết án vì tội giết người, tôi không thể hiểu nổi tại sao hệ thống công lý mà tôi luôn tin tưởng lại hạ gục tôi một cách tàn nhẫn như vậy”.

Bell và Johnson, khi đó lần lượt 19 và 22 tuổi, đã nhận tội giết người. Tuy nhiên, theo các luật sư và các nhà hoạt động bảo vệ công chúng tham gia lật lại vụ án, họ đã bị “ép cung”. Hồ sơ của họ cũng chỉ ra những dấu hiệu thú tội sai.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Bell là nhân viên kho của một cửa hàng thời trang, còn Johnson là một nhân viên bán hàng. Họ không có tiền án, cũng như không biết Bolt, người mà nhà chức trách cáo buộc là đồng phạm của họ trong vụ cướp bất thành.

Bolt, khi đó 35 tuổi, đã không thừa nhận tội danh. Anh bị bắt dựa trên nhận dạng từ một nhân chứng có tiền sử sử dụng ma túy, theo hồ sơ của tòa án.

Vụ án khi đó do Ủy viên công tố Quận Richard A. Brown giám sát xử lý. Ông hiện đã qua đời.

Kể từ năm 2019, nhiều tình tiết về một vụ việc không liên quan đã vô tình tiết lộ bằng chứng cho thấy rất có thể hung thủ là người khác. Thông tin này vốn đã xuất hiện trong quá trình truy tố của ba người hàm oan. Tuy nhiên, nó đã không được cung cấp cho luật sư của họ.

Ông Bell xúc động ôm người nhà sau khi được thả tự do. Ảnh: New York Times.

Các luật sư của George Bell, Rohan Bolt và Gary Johnson lập luận rằng không có bằng chứng vật chất nào chống lại thân chủ của họ. Tuy nhiên, lại có bằng chứng chĩa mũi nhọn vào một nhóm cướp được gọi là Speedstick. Thế nhưng, các hồ sơ chứng minh cho điều này đã bị giấu khỏi các luật sư bào chữa.

Vụ việc khi đó đã được giới truyền thông New York đưa tin sát sao nhưng vấp phải phản ứng quyết liệt của Thị trưởng Giuliani và Sở Cảnh sát New York.

“Các thám tử muốn thẩm vấn Bell và Johnson thêm một số lần nữa, nhưng ông Giuliani không muốn. Khi Bolt bị bắt vào khoảng 15h ngày hôm đó, Giuliani đã hẹn đi chơi với các luật sư. Ông cũng đã ôm các thám tử trong một cuộc họp báo hôm Giáng sinh”, một bài báo viết.

Phát biểu trong phiên điều trần ngày 5/3, Bell xúc động: “Cám ơn Chúa đã giúp cha mẹ tôi còn sống để nhìn thấy ngày này”.

Bolt bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ luật sư của mình. Trong khi đó, Johnson cho biết anh vô cùng vui vẻ khi được trả tự do nhưng đồng thời cũng rất tức giận vì thụ án oan.