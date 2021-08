Ba người em cùng cha khác mẹ của Justin Bieber

Sau tin vui dẫn đầu số lượng đề cử tại MTV VMAs 2021, Justin Bieber đã đáp chuyến bay về Canada đoàn tụ cùng gia đình.

Trên Instagram, Jeremy Bieber - cha của Justin Bieber - chia sẻ ảnh con trai và con dâu trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình trong dịp đặc biệt. Theo nguồn tin Daily Mail, ngày 15/8 là sinh nhật 3 tuổi của em út Justin, bé gái Bay Bieber.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nam ca sĩ ôm chặt vợ và các em trước một trang trại. Anh có 3 người em cùng cha khác mẹ là Jazmyn, Jaxon - con của ông Jeremy với người vợ cũ Erin Wagner, và bé Bay Bieber - công chúa nhỏ của cha anh với người vợ sau này, cô Chelsea. Trong hình còn có Aillie (con riêng của Chelsea).

Vợ chồng Justin Bieber quây quần bên gia đình ở Canada. Ảnh: Instagram Jeremy Bieber.

"Gia đình nông dân của chúng tôi", ông Jeremy chú thích ở bức ảnh có đầy đủ thành viên nhà Bieber. Dưới bài đăng, Justin bình luận "yêu cha". Trong khi Hailey cũng để lại dòng chia sẻ "đây là phi hành đoàn yêu thích của con".

Ngoài hình ảnh, cha Justin còn ghi lại video nam ca sĩ ngồi hát Baby Shark cổ vũ em gái trong tiệc sinh nhật. Bé Bay Bieber được khen dễ thương, dạn dĩ khi liên tục nhảy nhót.

Dù sống và làm việc ở Mỹ, vợ chồng Justin Bieber vẫn về thăm gia đình thường xuyên. Anh được kể rất thương lũ trẻ và luôn mua quà cho chúng.

Năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng giọng ca As Long As You Love Me đã về Canada tránh dịch. Anh bày đủ trò để chơi cùng các em. Bên cạnh đó, anh còn dạy lũ trẻ học đàn piano, đánh trống.

Những bức ảnh Justin đăng trên mạng xã hội liên quan đến các em đều nhận được lượng tương tác lớn. Trong đó, bức hình đầu tiên của bé Bay Bieber có hơn 8 triệu lượt người nhấn thích trên Instagram.