Ba người con của Bill Gates

Chia sẻ về mong muốn theo đuổi nghề bác sĩ, tiểu thư nhà Gates cho hay trong quá trình lớn lên, cô được truyền cảm hứng từ cha mẹ. Cô nhắc đến quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates do cặp vợ chồng tỷ phú vận hành nhằm giúp giảm tình trạng đói nghèo và trao cơ hội giáo dục cho những người kém may mắn trên thế giới. Trong ảnh, Jennifer giơ nhãn dán in dòng chữ "Tôi đã được tiêm vaccine" sau khi được tiêm chủng ngừa Covid-19 vào hồi tháng 2. Ảnh: Jennifer Gates.