Ba ngôi sao trẻ nổi bật của làng phim xứ Hàn

Vị thế của nữ diễn viên 29 tuổi được nâng tầm sau thành công vang dội của bom tấn truyền hình The World Of The Married. Cũng từ đó, So Hee vươn lên hàng nữ chính và chứng minh thực lực diễn xuất qua loạt tác phẩm như My Name, Soundtrack #1, Nevertheless...