Bà ngoại tưởng tượng chuyện cháu trai ở TP Thủ Đức bị bắt cóc

Bà M. cho biết do lo sợ, muốn công an nhanh chóng làm rõ việc có người bắt cóc cháu ngoại mình hay không nên đã tự thêu dệt câu chuyện thêm nghiêm trọng để cảnh sát sớm vào cuộc.

Công an phường Phú Hữu phối hợp với các đơn vị lực lượng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã làm việc với bà N.T.M. (46 tuổi), người trình báo sai sự thật với cảnh sát về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên đường số 20.

Theo trình báo ban đầu của bà M., khoảng 13h45 ngày 19/10, bà cùng cháu ngoại là Đ.N.M.K. (2 tuổi) ngồi trước sân nhà chơi. Khi bà M. đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng cháu K. khóc nên vội chạy ra.

Tới nơi, bà M. thấy một thanh niên đang ôm cháu K. đi ra đường nên người phụ nữ liền chạy đến nắm chân lại.

Theo lời kể của bà M., hai bên giằng co nhau, nam thanh niên thậm chí còn đánh bà. Sau đó, bà ôm lại được cháu K. nên người thanh niên lên xe máy màu đỏ rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi cảnh sát vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh quanh khu vực nhà bà M. và hướng nam thanh niên tẩu thoát đều không thu thập được hình ảnh gì có giá trị.

Bên cạnh đó, các nhân chứng không có ai trực tiếp chứng kiến sự việc thời điểm cháu K. bị bắt cóc mà chỉ nghe từ lời kể lại từ bà ngoại.

Qua tổng hợp các tài liệu, camera và các nhân chứng, công an nhận định trình báo của bà M. là không đúng, không có cơ sở nên đã mời người phụ nữ này đến trụ sở làm việc. Tại đây, bà ngoại của cháu bé mới thừa nhận không có chuyện cháu K. bị bắt cóc.

Làm việc với công an, bà M. cho biết do thời điểm đó thấy bé K. khóc, cửa mở và cùng thời điểm đó có một thanh niên chạy xe máy màu đỏ đi ngang qua khiến bà lo sợ bé bị bắt cóc nên đã trình báo với công an để làm rõ.

Do mong muốn công an sớm vào cuộc làm rõ khúc mắc của mình nên bà đã thêu dệt câu chuyện về việc người thanh niên vào nhà đánh bà, bắt cóc cháu K. để thêm phần nghiêm trọng cho cảnh sát nhanh chóng điều tra.

Cảnh sát cũng cho biết người đàn ông đi xe màu đỏ mà bà M. thấy sau đó cũng được mời đến trụ sở làm việc và được xác định là người địa phương. Anh này chỉ vô tình đi ngang qua nhà bà M. chứ không liên quan tới hành vi bắt cóc như bà M. kể.

UBND phường Phú Hữu cũng đã phát đi thông báo khẳng định không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn. Chính quyền địa phương này khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước tội phạm nhưng không loan tin thất thiệt, tránh gây hoang mang dư luận.