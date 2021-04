Ba nghi phạm chém người rồi trốn vào Bình Dương

Sau va chạm giao thông, Đức gọi hai người mang dao tới hiện trường chém đối phương phải nhập viện. Cả 3 sau đó bỏ trốn vào Bình Dương thì bị cảnh sát bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã bắt giữ Hà Văn Đức, Lê Văn Tuấn (cùng 21 tuổi) và Lê Văn Thủy (24 tuổi), quê Nghệ An để điều tra việc dùng dao chém người gây thương tích.

Đức, Tuấn, Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: T.K.

Theo cảnh sát, tối 21/4, Hà Văn Đức lái xe máy đâm vào xe của anh Phan Văn Nam (28 tuổi, quê Nghệ An) đang dừng đỗ ven đường trước cửa một quán ăn trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, hai bên cự cãi nhau.

Đức sau đó gọi điện thoại cho Tuấn và Thủy mang dao đến rượt chém anh Nam khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong, cả 3 người này bỏ trốn vào Bình Dương.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ cả 3 nghi phạm sau đó di lý về Bắc Ninh.