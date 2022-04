Ba ngày truy tìm kẻ giết người để quỵt nợ

Tại phòng trọ, Trịnh thấy quần áo dính máu nạn nhân nên đã thay ra để giặt. Sợ bị cơ quan công an phát hiện, Trịnh đã quay lại hiện trường mua xăng đốt nạn nhân.

Đến giờ, mỗi khi nhắc lại vụ án người phụ nữ bị giết hại, đốt xác phi tang trong khuôn viên vườn hoa Nguyễn Trãi, Hà Đông (Hà Nội), nhiều người dân vẫn không giấu được sự sợ hãi.

Tử thi nơi vườn hoa

Đó là buổi chiều 7/3/2020, khi thời tiết Hà Nội vẫn còn chút se lạnh, một số người dân tranh thủ rủ nhau vào vườn hoa Nguyễn Trãi để tập thể dục và chuyện trò. Khi đi bộ tới lối nhỏ ven dòng sông Nhuệ, mùi ngai ngái của xăng dầu khiến mọi người nghi ngờ.

Không ai biết, nằm khuất trong một bụi cây rậm rạp, nơi mùi xăng bốc lên nồng nặc nhất có một thi thể người bị đốt cháy, biến dạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Tin báo khẩn cấp được đưa đến Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự. Ngay lập tức, gần 100 cán bộ chiến sĩ của 2 đơn vị này cùng Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương tiếp cận hiện trường. Vụ án thời điểm đó thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận. Nhiều người dân hiếu kỳ còn tới tận nơi để dõi theo quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 25 đến 30, cao khoảng 1,48 m, tóc ngắn, mặc quần dài cạp chun màu đen, thể trạng trung bình.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ danh tính nạn nhân là chị N.T.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Mọi thông tin về nạn nhân lập tức được cơ quan điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ. Được biết, chị H. có hoàn cảnh khá éo le, khi sinh ra đã không biết mặt bố và được bà N.T.L. nhận làm con nuôi. Sau này, chị H. xây dựng gia đình cùng một người đàn ông cách nhà không xa.

Cuộc sống của nạn nhân thời gian đầu trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc khiến người thân ai cũng mừng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tình cảm vợ chồng chị H. bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những vết rạn nứt. Đỉnh điểm 2 người đã quyết định ly thân.

Sau đó, chị H mang theo 2 con nhỏ về ở cùng mẹ nuôi. Bản thân bà L. thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nên vấn đề kinh tế trong nhà đều do một tay chị H phải xoay xở, lo liệu. Vốn là người phụ nữ giàu nghị lực, chị H. làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ buôn bán tới phục vụ tại các quán ăn, công việc nào cũng không nề hà.

Trong quá trình phá án, những mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Tuy vậy, do chị H. là người làm ăn, buôn bán, tiếp xúc xã hội nhiều, nên vấn đề này không phải là chuyện dễ dàng với cơ quan chức năng.

Kế hoạch tàn độc

Với quyết tâm cao độ, cơ quan điều tra đã sàng lọc hàng loạt kẻ tình nghi. Nổi cộm lên trong số đó là Triệu Quang Trịnh (sinh năm 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy, Trịnh từng có thời gian qua lại tình cảm với chị H. và có vay nợ người phụ nữ này. “Trịnh và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 6 năm. Thời gian này, Trịnh nợ chị H. số tiền 170 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, sau nhiều lần trả nợ cho chị H., đến năm 2018 Trịnh lại vay thêm 40 triệu đồng nữa của nạn nhân”, trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự nhớ lại.

3 ngày sau khi xảy ra vụ án, Trịnh trở thành kẻ tình nghi số 1 và bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc. Trước những chứng cứ khó chối cãi, Triệu Quang Trịnh đã phải nhận tội.

Theo đó, năm 2014, Trịnh quen biết với chị H. vì là đồng nghiệp cùng công ty cũ. Quá trình quen biết, đôi bên không nảy sinh mâu thuẫn, thi thoảng gặp nhau do cùng đường đi làm. Do làm ăn thua lỗ nên sau đó Trịnh hỏi mượn tiền của chị H.. Lúc đầu, Trịnh hỏi vay 40 triệu đồng, lãi suất 12 triệu đồng/tháng và được chị H. đồng ý. Khi nhận tiền, Trịnh bị “cắt lãi” tháng đầu nên chỉ được nhận 28 triệu đồng. Lý do chấp nhận vay tiền với lãi suất cao được Trịnh giải thích là do cần tiền trả nợ.

Tháng 7/2019, chị H. thông báo cho Trịnh biết số tiền lãi đã lên đến 37 triệu đồng. Các tháng sau đó, do không trả được tiền lãi nên Trịnh bị chị H. dọa sẽ cho người đòi, thậm chí có lần bị chặn đánh, bắt phải trả cả gốc và lãi khoảng 230 triệu đồng. Từ đó, Trịnh nảy sinh ý định sát hại chị H..

Triệu Quang Trịnh tại phiên tòa.

Cuối buổi chiều 6/3/2020, theo lời hẹn với nạn nhân, Trịnh điều khiển xe máy từ đường Trường Chinh (quận Đống Đa) đến đón chị H. tại nhà trọ ở quận Hà Đông. Rắp tâm sát hại bạn cũ nên Trịnh đã chuẩn bị sẵn chiếc búa đinh cất trong ba lô.

Sau khi chở chị H. đến vườn hoa Nguyễn Trãi ven bờ sông Nhuệ, Trịnh tìm một chiếc ghế đá ở nơi vắng người qua lại để thực hiện ý định đen tối. Vì lúc đó trời chưa tối, có nhiều người qua lại tập thể dục nên Trịnh chưa thực hiện ý đồ sát hại chị H.. Trịnh bịa ra việc đi lấy tiền và bảo chị H. ngồi chờ trong vườn hoa. Thực chất, anh ta đã điều khiển xe máy chạy lòng vòng trong quận Hà Đông chờ trời tối hẳn sẽ quay lại giết chị H..

Đúng như kế hoạch đã sắp đặt, khoảng 19h cùng ngày, Trịnh về chỗ chị H. đang đợi, tuy nhiên vẫn thấy nhiều người qua lại nên chưa gây án. Chờ đến khi vắng bóng người, lợi dụng lúc chị H. không để ý, Trịnh đã dùng búa đánh vào gáy khiến nạn nhân ngất đi. Khi kiểm tra thấy chị H. vẫn thở, Trịnh đã bóp cổ nạn nhân đến khi không còn cử động nữa mới thôi.

Sau đó, Trịnh lôi xác nạn nhân xuống bãi cỏ ven bờ sông Nhuệ và cướp đôi bông tai, dây chuyền vàng trước khi rời khỏi hiện trường. Gây án xong, đối tượng tẩu thoát về huyện Đan Phượng.

Tại phòng trọ, Trịnh thấy quần áo dính máu nạn nhân nên đã thay ra để giặt hòng tránh bị phát hiện. Đêm hôm đó, sợ bị cơ quan công an phát hiện, Trịnh đã quay lại hiện trường mua xăng đốt xác nạn nhân để phi tang. Trước khi thực hiện hành vi này, Trịnh đã lục lọi thi thể nạn nhân và lấy thêm chiếc điện thoại di động.

Bản án nghiêm khắc

Ngay sau khi làm rõ chân tướng sự việc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với VKSND thành phố, TAND thành phố xử điểm vụ trọng án này.

Ngày 21/9, TAND Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Quang Trịnh về tội Giết người và tội Cướp tài sản. Đứng trước vành móng ngựa khai báo với giọng run rẩy, Trịnh thừa nhận hành vi của mình.

Trịnh khai: "Bị cáo không hề có ý định giết chị H.. Song vì nạn nhân gọi điện thúc ép nhiều lần, thậm chí cho cả người khác gọi điện đe dọa, có lần còn chặn đánh bị cáo. Trong lúc túng quẫn, bị cáo không làm chủ được bản thân".

Vị chủ tọa hỏi: "Chị H. cho bị cáo vay với lãi suất rất cao, tại sao bị cáo không trình báo sự việc tới cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết mà lại ra tay đoạt mạng người khác một cách trái pháp luật?". Lúc này, bị cáo Trịnh chỉ có thể bao biện cho hành vi mất nhân tính của mình là "lúc đó bị cáo hoảng loạn, không nghĩ được cách gì khác".

Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Trịnh là đặc biệt nghiêm trọng khi gây án tàn độc. Chỉ vì trốn tránh việc trả nợ mà bị cáo đã gây ra vụ án giết người, đốt xác phi tang. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên quyết định loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội về hai tội Giết người và Cướp tài sản.