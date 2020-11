Bà Nà Hills áp dụng quy trình an toàn để du khách yên tâm vui chơi

Mở cửa trở lại sau đợt dịch thứ 2, Sun World Ba Na Hills áp dụng quy trình an toàn nghiêm ngặt, đảm bảo du khách yên tâm du ngoạn cùng gia đình.

Clip I’m safe - Tôi an toàn về quy trình đón khách an toàn được khu du lịch phát tại các màn hình, giúp du khách hình dung cụ thể hành trình du ngoạn của mình được đảm bảo như thế nào.

Công tác đo thân nhiệt, sát khuẩn bằng dung dịch rửa tay khô, thực hiện chia vạch giãn cách trong quá trình du khách xếp hàng mua vé di chuyển lên cáp treo, tàu hỏa leo núi được khu du lịch thực hiện nghiêm ngặt.

Khách tham quan đến Bà Nà Hills được đảm bảo phòng dịch triệt để.

Ban tổ chức bố trí bảng biểu hướng dẫn về cài đặt phần mềm Bluezone hay Ncovi, tờ rơi giới thiệu cách thức phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 được đặt trong cabin cáp treo hay nhiều điểm tham quan khác nhau, để du khách nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.

Sun World Ba Na Hills cũng thường xuyên tiến hành lau chùi khử khuẩn tại khu vực có nhiều khách hàng tiếp xúc như xe bus, cabin cáp treo, khu chế biến thực phẩm… đảm bảo quy trình an toàn từ lối vào, điểm tham quan đến bàn ăn, phòng nghỉ.

Nhân viên khu du lịch luôn đeo khẩu trang trong quá trình làm việc nhưng vẫn toát lên phong cách thân thiện, cởi mở vốn có.

An toàn vệ sinh thực phẩm cũng được khu du lịch quan tâm đặc biệt, các tiêu chuẩn về vệ sinh trong sơ chế, chế biến được triển khai nghiêm ngặt. Nhân viên và đầu bếp nhà hàng đều mang khẩu trang, găng tay và giữ khoảng cách nhất định trong quá trình tiếp xúc với du khách.

Ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Sun World Ba Na Hills cho biết: “Giai đoạn này, an toàn là vấn đề được khu du lịch quan tâm nhất. Tất cả biện pháp phòng dịch được thực hiện ở một cấp độ cao hơn, với tiêu chí chặt chẽ hơn trước. Chúng tôi truyền đi thông điệp Tôi an toàn, với mong muốn du khách đến Bà Nà không chỉ cảm nhận về một điểm đến an toàn, mà còn thúc đẩy họ lưu tâm đến chính mình. Khi tôi an toàn, bạn an toàn thì cộng đồng sẽ an toàn”.

Chị Diệp Anh - du khách từ Nam Định chia sẻ: “Khi chưa đến Bà Nà, tôi cũng hơi lo lắng. Thế nhưng, khu du lịch Bà Nà khiến tôi an tâm như ở nhà, bởi công tác phòng dịch Covid-19 ở đây được làm hết sức nghiêm ngặt”.

Bà Nà Hills nổi tiếng với những lâu đài phong cách Pháp cổ, 9 khu vườn hoa Le Jardin D’Amour, công viên trong nhà lớn nhất Đông Nam Á - Fantasy Park, và đặc biệt là cây Cầu Vàng.

Bà Nà Hills sở hữu nhiều kiến trúc ấn tượng.

Người thích tĩnh tại đến Bà Nà để tâm hồn được hòa vào sự thanh lặng và trong veo của núi rừng, lắng nghe tiếng thác đổ, để tâm hồn lắng lại theo tiếng chuông chùa Linh Ứng.

Người yêu khám phá đến Bà Nà để tìm hiểu về thói quen tiệc tùng, nghỉ dưỡng hàng trăm năm trước của quan chức Pháp, tham quan hầm rượu Debay với những hốc trữ vang còn nguyên vẹn, những thùng gỗ sồi trong góc căn hầm xuyên vào lòng núi…

Bà Nà có nhiều góc nhỏ bất ngờ. Người thích nghệ thuật dễ bị những bức tượng lạ lùng ở khu vực 9 vườn hoa Le Jardin D’Amour mê hoặc. Giới trẻ thích sống ảo sẽ check-in ở “con đường bích họa” - hình ảnh mô tả lại khung cảnh Bà Nà.

Khu vui chơi trong nhà Fantasy Park được khơi nguồn cảm hứng từ 2 cuốn tiểu thuyết “Hành trình vào trung tâm Trái Đất” và “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của nhà văn Pháp Jules Verne.