Bà Michelle Obama ra tuyên ngôn thời trang trong chuyến quảng bá sách

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chọn nhiều bộ cánh mang lại sự tự do và phóng khoáng trong chuyến đi quảng bá cuốn "The Light We Carry", theo New York Times (NYT).

Các bộ cánh bà Obama chọn cho sự kiện quảng bá sách đều rất ấn tượng. Ảnh: NYT. Các chuyến đi quảng bá sách không chỉ thu hút sự chú ý cho các tác phẩm văn học mà còn là một cơ hội để thổi hồn cho những giá trị mới, đặc biệt là khi có sự tham gia của những người nổi tiếng. Họ cũng muốn ra tín hiệu về một sự đổi mới trong chặng đường phát triển. Và điều này đúng với bà Michelle Obama trong chuyến đi quảng bá cuốn The Light We Carry vừa kết thúc vào tuần trước. Toàn bộ công chúng, không chỉ những người đến tận nơi nghe Michelle thảo luận về cuốn sách cùng những nhân vật nổi tiếng như Gayle King, Conan O'Brien, Ellen DeGeneres và Tyler Perry, mà còn cả những người hâm mộ trên mạng xã hội, đều có thể nhận được những thông điệp mới từ bà Obama một cách rất rõ ràng thông qua các bộ trang phục. Sự phá cách mạnh mẽ Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, người từng được họa sĩ Sharon Sprung vẽ tranh sơn dầu treo tại Nhà Trắng với hình ảnh mặc một chiếc váy dạ hội lệch vai màu xanh da trời, mái tóc dài ngang vai được tạo kiểu mềm mại và ôm lấy khuôn mặt, đang thể hiện nhiều khía cạnh mới. Hiện tại, khi xuất hiện trước công chúng, tạo hình của bà Obama rất đa dạng, từ các bộ vest, áo phông và kiểu tóc cá tính. Những bộ cánh này đang được cho là tuyên bố của bà về tự do, về cách thoát khỏi những quy ước đè nặng lên bà khi còn là Đệ nhất phu nhân Mỹ. Sự thay đổi bắt đầu ở thành phố New York, khi bà Obama xuất hiện với bộ vest Proenza Schouler màu vàng nổi bật trong chương trình Today, tiếp đó là chiếc áo dáng dài có họa tiết ngựa vằn của Versace được phối cùng quần dáng rộng đỏ tươi ở Washington, bộ denim cá tính ở Philadelphia hay đạt đến đỉnh cao của sự phá cách là chiếc áo nỉ có khóa kéo Roksanda x Fila nhiều màu phối cùng quần đen rộng thùng thình ở Atlanta. Bà Obama muốn truyền tải thông điệp qua cả thời trang và sách. Ảnh: NYT. Tại tất cả điểm đến quảng bá sách, thời trang của bà Obama đều rất khác biệt, từ sự nữ tính, điệu đà với chất liệu mềm, rủ, giày cao gót cho đến sự mạnh mẽ với các thiết kế rộng, đồ da và giày sneaker. Cùng tạo hình gây ấn tượng của mình, các buổi quảng bá sách của bà Obama cũng rất chất lượng khi chia sẻ những câu chuyện gần gũi và đưa ra nhiều lời khuyên về cách đối phó với lo lắng, áp lực hay cả sự nghi ngờ bản thân. Bà Obama đang dùng thời trang để thể hiện rõ nét thông điệp của bản thân và của cả cuốn sách. Bà vui vẻ với những bộ cánh của mình, lan tỏa được năng lượng và mang đến sự bất ngờ. Thông điệp về sự tự do và thay đổi bản thân Đúng như bà viết trong The Light We Carry, trong tám năm làm Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Obama đã phải “cẩn trọng với hình ảnh của mình”, ý thức rằng với cương vị Đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên, bà phải đi trên một ranh giới mong manh giữa truyền thống và tương lai. Do đó, mọi lựa chọn của bà đều bị đánh giá, từ mọi quyết định về kiểu dáng đến các món đồ phụ kiện bà dùng. Cuốn sách ra mắt ngày 15/11. Ảnh: Good Morning America. Như bà Michelle chia sẻ với người dẫn chương trình Ellen DeGeneres trong chuyến quảng bá sách, bà từng cân nhắc việc thắt bím tóc khi ở Nhà Trắng nhưng bà đã chọn không làm vậy vì nghĩ rằng người dân Mỹ chưa sẵn sàng với điều đó. Ngay cả sau khi gia đình Obama rời Nhà Trắng, thời điểm bà Obama ra mắt cuốn sách Becoming và bắt đầu chuyến đi giới thiệu sách, hình ảnh của bà dường như là cầu nối giữa vai trò mà bà đã đảm nhận và hướng đi mới bà đang đi tới. Những lựa chọn thời trang của bà ngày càng mạnh mẽ và khác biệt hơn, tuy nhiên, vẫn kết hợp hài hòa với phong cách truyền thống đã được định vị trước đó. Bây giờ, gần bốn năm sau, đã là một câu chuyện khác. Nhà tạo mẫu Meredith Koop từng chia sẻ với tạp chí Vogue rằng một trong số các yếu tố khi chọn trang phục hiện tại là “mang lại cảm giác ngày càng thoải mái hơn”. Thoải mái là một xu hướng mà mọi người đều muốn sau các đợt phong tỏa do đại dịch. Và với bà Obama, sự thoải mái về trang phục hiện tại cũng chính là một tuyên bố bà muốn đưa ra với thế giới về sự tự do, thoát khỏi những ràng buộc cũ. Bà Obama đang đặt ra những quy tắc của riêng mình, định hình bản thân theo những kỳ vọng của chính bà và khác biệt với những kỳ vọng bà phải đảm nhận. Cách cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vượt qua khủng hoảng Trong "The light we carry", bà Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ, chia sẻ cách vượt qua các thời điểm khó khăn của cuộc sống. Bà Michelle Obama ra mắt sách mới "The light we carry" sẽ được xuất bản vào ngày 15/11, tập hợp các chiến lược để đối mặt với "làn sóng cố chấp và bảo thủ” đang dâng cao.