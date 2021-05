Bà Melinda gửi thông điệp 'chắp cánh cho phụ nữ' qua sách

Trong cuốn “Thời điểm cất cánh”, Melinda chia sẻ câu chuyện về những người truyền cảm hứng giúp bà tìm được tâm điểm và ý nghĩa thôi thúc cuộc đời mình.

Melinda Gates (Melinda French) nổi tiếng khi là đồng sáng lập và thực hiện Quỹ Bill và Melinda Gates với mục tiêu “giúp mọi người có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả”.

Trong 20 năm đi tìm giải pháp cho những người có nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống, Melinda nhận ra “Nếu muốn nâng một xã hội đi lên, bạn cần phải dừng việc hạ thấp phụ nữ”.

Tinh thần ấy được Melinda thể hiện trong cuốn sách Thời điểm cất cánh - Trao quyền để phụ nữ thay đổi thế giới (The Moment of Lift). Sách mới được phát hành tiếng Việt trong tháng 4 bởi NXB Trẻ, do Trần Thị Ngân Tuyết chuyển ngữ.

Melinda Gates và cuốn The Moment of Lift. Ảnh: AP.

Làm thế nào để chắp cánh cho phụ nữ?

Để lý giải cho tên sách Thời điểm cất cánh, Melinda đưa bạn đọc trở về tuổi thơ mình - một cô bé sinh ra trong gia đình có cha là kỹ sư hàng không, trực tiếp tham gia chương trình Apollo. Những cuộc phóng tên lửa của Apollo để lại dấu ấn sâu đậm với Melinda.

“Những khoảnh khắc này tạo trong tôi sự rung cảm sâu sắc - đặc biệt là cái khoảnh khắc chắp cánh khi toàn bộ cỗ máy bùng cháy, mặt đất rung chuyển, và tên lửa bắt đầu phóng đi”, Melinda viết.

Sách Thời điểm cất cánh. Ảnh: NXB Trẻ.

Với Melinda, khoảnh khắc cất cánh là điều kỳ diệu, nó không chỉ là lúc một tàu vũ trụ, vệ tinh nhân tạo, một máy bay bay lên không trung, nó còn dẫn tâm trí tới nhiều tầng nghĩa khác, một trong số đó là câu hỏi: “Nhờ đâu ta chắp cánh bay”.

Giờ phút máy bay chạy trên đường băng luôn căng thẳng, có lúc máy bay cất cánh nhanh, nhưng có những lúc cần nhiều thời gian. Melinda đặt câu hỏi tại sao lại có hiện tượng đó, điều gì đưa ta vượt qua điểm bùng phát, khi lực đẩy ta lên lớn hơn lực kéo giữ ta lại và ta nâng mình lên khỏi mặt đất, bay vào không trung.

Trong hơn 20 năm đi khắp thế giới tìm giải pháp giúp người yếu thế, Melinda gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bà gặp những phụ nữ muốn được tự quyết định có con và khi nào có con, nhưng họ không thể. Nhiều người không được hưởng các quyền như: Quyền được quyết định có kết hôn hay không; quyền được đến trường; quyền được có thu nhập; quyền được đi bộ bên ngoài nhà; quyền được ly dị; quyền được đi khám bác sĩ…

Melinda đặt câu hỏi: “Làm thế nào ta chắp cánh cho con người - đặc biệt là phụ nữ? Khi chắp cánh cho phụ nữ, bạn đang nâng cả nhân loại”. Bà cho rằng cần phải tạo được khoảnh khắc cất cánh trong tim mỗi người để chúng ta ai cũng muốn giúp phụ nữ chắp cánh. “Đôi khi chỉ cần đừng kéo họ xuống là phụ nữ đã có thể vươn cánh bay lên”, Melinda viết.

Bà Melinda Gates và ông Bill Gates. Ảnh: Getty.

Chuyện về những người truyền cảm hứng

Trong Thời điểm cất cánh, Melinda chia sẻ những câu chuyện cảm động mà bà học được từ những người truyền cảm hứng. Đó là những người bà đã gặp trong công việc và những chuyến du lịch, những người Melinda gọi là “phi thường”.

Melinda kể về những người hùng xây trường học, cứu nhiều mạng sống, tham gia chấm dứt chiến tranh, trao quyền cho trẻ em gái, thay đổi định kiến… Những nhân vật mà Melinda kể cho thấy sự khác biệt khi phụ nữ được chắp cánh. “Tôi nghĩ họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Như cách họ đã truyền cảm hứng cho tôi”, tác giả viết.

Bà Melinda kêu gọi phụ nữ và nam giới hãy chung sức đồng lòng chắp cánh cho phụ nữ, và “khi đồng lòng chung sức vì sứ mạng này, chúng ta chính là đôi cánh”.

Sách Thời điểm cất cánh được nhiều người nổi tiếng và báo giới ca ngợi. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét: “Trong cuốn sách của mình, Melinda kể câu chuyện về những người truyền cảm hứng mà cô đã gặp qua công việc của mình trên khắp thế giới, cung cấp thông tin và thể hiện một cách mạnh mẽ các vấn đề cần chúng ta quan tâm - từ tảo hôn đến bất bình đẳng giới tại nơi làm việc”.

Malala Yousafzai - nữ sinh đoạt Nobel Hòa bình năm 2014 - viết: “Melinda Gates đã dành nhiều năm làm việc với phụ nữ trên khắp thế giới. Cuốn sách này là một tuyên ngôn cấp thiết cho một xã hội bình đẳng, nơi phụ nữ được đánh giá cao và được công nhận trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hơn hết, đó là lời kêu gọi đoàn kết, hòa nhập và kết nối. Chúng tôi cần thông điệp này hơn bao giờ hết ”.