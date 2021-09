Bà Melania từ chối ra mặt khi cuộc bạo loạn Điện Capitol nổ ra

Vào ngày 6/1, Điện Capitol đã bị nhóm người ủng hộ cựu Tổng thống Trump tấn công và phá hoại. Khi được chánh văn phòng yêu cầu kêu gọi hòa bình, bà Trump đã từ chối.

Bà Melania Trump, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, đã từ chối kêu gọi người ủng hộ biểu tình hòa bình và phi bạo lực khi nhóm này gây ra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6/1, hai nguồn tin nói với CNN.

Khi được bà Stephanie Grisham, thân tín của cựu Tổng thống Trump, nhắn tin hỏi về việc kêu gọi biểu tình hòa bình thay vì sử dụng bạo lực và gây rối trật tự, bà Melania Trump chỉ trả lời ngắn gọn: "Không".

Bà Grisham sẽ nêu rõ chi tiết trong cuốn sách của bà, "I'll Take Your Questions Now" (tạm dịch: Tôi Sẽ Trả Lời Mọi Người), dự kiến ra mắt vào ngày 5/10.

Cuốn sách của bà Stephanie Grisham sẽ tiết lộ những bí mật trong khoảng thời gian bà làm việc cho gia đình ông Trump. Ảnh: AFP.

Vào tháng 1, CNN cho biết trong lúc cuộc bạo loạn diễn ra, bà Trump đã tổ chức buổi chụp ảnh cho tấm thảm mới tại Nhà Trắng. Bà đã không hoãn buổi chụp ảnh và cũng không nói gì về hành vi bạo lực của nhóm người ủng hộ ông Trump tại Điện Capitol.

Mãi đến ngày 11/1, bà Trump mới phần nào chỉ trích vụ việc trên.

Vào ngày 13/9, bà Trump nói với Politico về bà Grisham: "Mục đích của cuốn sách này đã rõ ràng. Bà Grisham cố chuộc lỗi sau thất bại trong sự nghiệp và đời tư. Bà đã phản bội chúng tôi để có được danh vọng và tiền bạc".

Bên cạnh là thân tín của ông Trump trong hơn 5 năm, bà Grisham còn là thư ký báo chí của Nhà Trắng, trước khi trở thành chánh văn phòng cho bà Melania Trump vào năm 2020.

Vào ngày 6/1, vài ngày sau khi hỏi bà Trump về bạo lực ở Điện Capitol, bà Grisham đã quyết định từ chức.