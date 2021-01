Bà Melania Trump mở văn phòng sau khi rời Nhà Trắng

Hai nguồn thạo tin cho hay bà Melania Trump đã thuê nhân viên, mở văn phòng để tiếp tục Be Best, dự án giúp đỡ trẻ em được coi là di sản của cựu đệ nhất phu nhân.

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đang thành lập văn phòng của riêng mình ở Palm Beach (bang Florida, Mỹ) sau khi rời khỏi Nhà Trắng, theo CNN.

CNN trích dẫn từ hai nguồn thạo tin, cho hay vợ ông Trump có kế hoạch duy trì Be Best - dự án do bà khởi xướng khi còn đương nhiệm.

Hậu Nhà Trắng, bà Melania Trump được cho là đã mở văn phòng, thuê nhân viên để tiếp tục dự án Be Best của mình. Ảnh: Vanity Fair.

Năm 2018, sau nhiều lần trì hoãn, bà đưa ra sáng kiến cộng đồng đầu tiên để giúp đỡ cuộc sống trẻ em, gồm cải thiện hạnh phúc, chống lại nạn bắt nạt trực tuyến và lạm dụng thuốc phiện.

Tuy nhiên, khi còn ở Nhà Trắng, bà Trump không quyết liệt đẩy mạnh sáng kiến này. Các sự kiện của Be Best chủ yếu được tổ chức ít ỏi. Văn phòng Cánh Đông có rất ít nhân viên, hầu như bỏ trống và chỉ có 1 nhân viên làm việc toàn thời gian.

Văn phòng mới của vợ ông Trump sẽ bao gồm 3 nhân viên từng làm việc cho cựu đệ nhất phu nhân khi còn ở Nhà Trắng.

Hayley D'Antuono, người từng phụ trách điều hành và giám sát chuyến đi của bà Melania trong 4 năm, nắm giữ vị trí chánh văn phòng.

Mary "Casey" Finzer từng là trợ lý nhân viên cấp thấp ở văn phòng Cánh Đông và phụ trách tủ quà của vợ ông Trump, chuẩn bị quà phân phát đến trường học, bệnh viện. Finzer vẫn tiếp tục làm việc sau khi bà Melania mãn nhiệm, phụ trách về hành chính.

Người còn lại là Marcia Kelly, cố vấn cấp cao không nhận lương cho cựu đệ nhất phu nhân.

Bà Melania Trump thăm bệnh nhi tại bệnh viện ở Florida vào mùa xuân 2018. Ảnh: The White House.

Hai nguồn thạo tin xác nhận văn phòng mới của bà Melania hiện nằm ở khu dinh thự Mar-a-Lago, nơi ở của vợ chồng ông Trump sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Các nhân viên chủ yếu làm việc từ xa, còn bà Melania được cho là đang tìm kiếm không gian văn phòng khác nằm cùng khu Palm Beach.

Đại diện của bà Melania Trump hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Be Best được coi là di sản trong 4 năm đương nhiệm của cựu đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, dự án này được nhận xét mờ nhạt, chưa thực sự hiệu quả.

Sau khi phát động chiến dịch, vợ ông Trump có chuyến đi một mình đầu tiên và duy nhất đến châu Phi. Sau đó, bà có thêm các chuyến thăm trẻ em ở Anh, Ấn Độ, Saudi Arabia.

Bà Melania đã gặp “gần 4.000 trẻ em” sau 2 năm đưa ra Be Best, CNN trích lời một đại diện cho biết.

“Từ khi ra đời, Be Best đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá nhận thức, làm nổi bật các chương trình thành công và hành động tử tế, đồng thời khuyến khích mối quan hệ giữa khu vực công và tư nhân nhằm giúp trẻ em vượt qua khó khăn mà chúng phải đối mặt hàng ngày”, bà Melania từng nói về sáng kiến của mình hồi năm ngoái.