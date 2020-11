Bà Melania Trump được 'tôn sùng' ở quê nhà Slovenia

Ban Du lịch địa phương của vùng Sevnica tổ chức các chuyến tham quan du lịch dựa trên cuộc sống thời niên thiếu của bà Melania trước khi trở thành siêu mẫu. Văn phòng du lịch của thị trấn cũng phát hành cuốn sách Melania Trump: The Slovenian Side of the Story của tác giả Sandi Gorisek. Ảnh: NPR.