Bà Melania Trump diện nhiều váy, giày cao gót đắt đỏ

Trang The List nhận định bà Melania Trump trông rạng rỡ trong bộ trang phục trắng trị giá 2.195 USD đến từ Michael Kors, cùng mũ cùng màu do Hervé Pierre thiết kế. Ngoài ra, đệ nhất phu nhân Mỹ còn phối cùng giày cao gót Christian Louboutin 12 cm, có giá 745 USD . Ảnh: The List.