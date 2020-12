Bà Melania âm thầm thu xếp cuộc sống hậu Nhà Trắng

Trong khi Tổng thống Trump bận rộn tìm cách ở lại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania lặng lẽ thu xếp mọi thứ trước khi rời khỏi đây. Bà quan tâm đến việc để lại các di sản.

Giữa tháng 11, khi Tổng thống Trump phản đối kết quả bầu cử, vợ ông, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã công khai ủng hộ với quan điểm của ông. Nhưng chỉ vài ngày sau cuộc kiểm phiếu cuối cùng, bà đã âm thầm cho người tìm hiểu về ngân sách thời hậu Nhà Trắng.

Trong khi ông Trump đang bận rộn tìm cách ở lại Nhà Trắng, bà Melania rục rịch xác định những gì cần xếp vào kho, những gì mang theo tới thành phố New York và những gì cần vận chuyển đến Mar-a-Lago ở bãi biển Palm, Florida.

“Cô ấy chỉ muốn về nhà”, một nguồn tin thân cận với bà Melania cho biết.

Khi được hỏi đệ nhất phu nhân cảm thấy thế nào về tin đồn chồng bà có thể tuyên bố tái tranh cử cuộc đua 2024, người này nói thêm: “Điều đó có thể không diễn ra tốt đẹp”.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Palm Beach, Florida vào ngày 3/11. Ảnh: CNN.

Bà Melania lặng lẽ đưa Marcia Lee Kelly, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng thống Trump và là đồng minh thân cận của bà ở Cánh Tây, vào đội ngũ nhân viên ít ỏi của Cánh Đông hồi tháng 4. Bà Kelly không được trả lương và làm việc với tư cách tình nguyện viên.

Sau khi bà Melania biết rằng cần chuẩn bị cho cuộc sống hậu Nhà Trắng, bà nói với bà Kelly rằng hãy kín đáo hỏi những người quen ở Cánh Tây xem liệu tiền đóng thuế có được trợ cấp cho các đời đệ nhất phu nhân không, theo các nguồn tin của CNN.

Câu trả lời là không. Mặc dù có những đặc quyền cho tổng thống sắp mãn nhiệm nhưng không có bất kỳ chế độ đặc biệt nào của chính phủ dành cho các đệ nhất phu nhân. Họ có thể nhận được khoản trợ cấp không đáng kể 20.000/năm nhưng chỉ sau khi chồng chết.

Thế nhưng, bà Melania vẫn không bị phân tâm trong việc sắp xếp để rời Washington. Theo ba nguồn tin thân cận, hiện một số đồ nội thất, tác phẩm nghệ thuật và vật dụng cá nhân của bà Melania đang được kiểm kê.

Bà Melania rất tập trung vào di sản để lại. Bà đang cân nhắn cho ra một cuốn sách, dù nó có thể không phải là hồi ký. Việc viết hồi ký thời hậu Nhà Trắng là truyền thống mà hầu hết đệ nhất phu nhân Mỹ đều thực hiện. Trong số đó, hồi ký Becoming của bà Michelle Obama, và Spoken from the Heart của bà Laura Bush là những cuốn bán chạy nhất.

“Bà Melania Trump đang tập trung vào vai trò đệ nhất phu nhân. Hôm 7/12, bà ấy đã tiết lộ nỗ lực hiện tại của mình trong việc lưu giữ di sản ở Nhà Trắng bằng cách khai trương sân tennis mới. Bà ấy cũng vừa công bố tác phẩm nghệ thuật mới trong Vườn Hồng”, Chánh văn phòng Đệ nhất phu nhân Stephanie Grisham nói với CNN.

“Văn phòng của bà ấy vừa thông báo về phong cách trang trí Giáng sinh năm nay. Bà ấy vẫn thực hiện lịch trình dày đặc của một người mẹ, người vợ và đệ nhất phu nhân Mỹ”.