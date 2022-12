Ba lựa chọn quà Tết cho sức khỏe cha mẹ

Sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Chính vì vậy, những sản phẩm bổ sung sức khỏe sẽ là món quà thiết thực với cha mẹ trong dịp năm mới.

Đón Tết năm nay, thương hiệu thực phẩm bổ sung sức khỏe từ Đức Doppelherz gợi ý một số sản phẩm quà Tết ý nghĩa dành tặng cha mẹ tuổi trung niên.

Hộp quà sức khỏe “Gắn kết tình thân - tri ân sức khỏe”

Hộp quà bao gồm 2 hộp Aktiv Meno - viên uống bổ sung hoạt chất isoflavone và một hộp Joints Ultra - viên uống hỗ trợ sức khỏe khớp xương, dành tặng cho những người mẹ ở tuổi trung niên.

Hộp quà sức khỏe cho những người mẹ ở tuổi trung niên.

Aktiv Meno chứa isoflavone, còn được gọi là nội tiết tố nữ, có nguồn gốc từ thực vật (phytoestrogen). Isoflavone có cấu trúc và công dụng tương tự estrogen. Được cung cấp dưỡng chất này, cơ thể có thể bù đắp lượng estrogen thiếu hụt, lấy lại cân bằng nội tiết tố đối với phụ nữ tuổi trung niên, giúp cải thiện rõ rệt các triệu chứng bốc hỏa, mất ngủ, khô âm đạo, tăng độ đàn hồi và tươi trẻ cho da.

Ngoài ra, loãng xương cũng là bệnh có nguy cơ cao ở phụ nữ tuổi trung niên. Để phòng ngừa, Aktiv Meno được thiết kế với công thức bổ sung 500 mg canxi. Hàm lượng này được đánh giá là thích hợp vì canxi có thể được cung cấp qua khẩu phần ăn hàng ngày, kết hợp với lượng canxi trong một viên uống là đáp ứng nhu cầu và không gây tình trạng dư thừa canxi trong cơ thể.

Bên cạnh Aktiv Meno, Joints Ultra cũng là sản phẩm phù hợp phụ nữ trung niên nhờ công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp, giúp khớp hoạt động trơn tru, dẻo dai. Kết hợp hai sản phẩm này sẽ giúp các bà, các mẹ kéo dài tuổi xuân, khỏe đẹp và dẻo dai hơn mỗi ngày.

Hộp quà bổ sung sức khỏe cho những người cha ở tuổi trung niên.

Ở người cao tuổi nam, Doppelherz mang đến hộp quà sức khỏe bao gồm 2 hộp Aktiv Men Plus- viên uống hỗ trợ tăng cường sinh lực, thể trạng nam giới và 1 hộp Joints Ultra - viên uống bổ sung dưỡng hỗ trợ khớp xương chắc khỏe, linh hoạt; hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp.

Bước vào giai đoạn trung niên, cũng như phụ nữ, đàn ông rơi vào trạng thái mãn dục. Nguyên nhân chính là do hàm lượng nội tiết tố nam hormone testosterone trong máu giảm đáng kể, dẫn đến cơ thể suy nhược, sinh lực thấp, dễ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, hệ tim mạch, xương khớp…

Active Men Plus là sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục nam. Men Active Plus với thành phần thảo dược tự nhiên kết hợp các vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường thể trạng, sức khỏe nam giới. Sự kết hợp Active Men Plus và Joints Ultra sẽ giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ khớp xương dẻo dai và linh hoạt cho nam giới tuổi trung niên.

Hộp quà an khang “Tết khỏe sum vầy - đong đầy hạnh phúc”

Với hộp quà này, hãng mang đến 2 hộp Aktiv Meno - viên uống bổ sung hoạt chất isoflavone; 2 hộp Aktiv Men Plus - viên uống hỗ trợ tăng cường sinh lực và thể trạng nam giới Aktiv Men Plus; 2 hộp Joints Ultra - viên uống hỗ trợ sức khỏe khớp xương - và 3 hộp Kinder Optima - siro bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ biếng ăn ở trẻ.

Hộp quà an khang phù hợp nhiều thế hệ trong gia đình.

Đây là hộp quà Tết dành cho nhiều thế hệ bao gồm cả người lớn tuổi, phụ nữ và nam giới trung niên, trẻ em. Trong đó, các sản phẩm dành cho người lớn tập trung cải thiện sức khỏe sinh lý, hỗ trợ xương khớp chắc khỏe, dẻo dai, từ đó đem lại hạnh phúc cho các gia đình.

Trong khi đó, sản phẩm dành cho trẻ em Kinder Optima - với công thức có sự kết hợp của L-lysine cùng 17 vitamin và khoáng chất khác nhau - không những giúp trẻ ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa mà còn hỗ trợ nâng cao sức khỏe, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.