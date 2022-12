Ba Lan sẽ đổ bê tông trước Argentina

Ba Lan chắc chắn sẽ dựng xe buýt trước khung thành, liệu Argentina thêm một lần nữa chờ đến sự tỏa sáng của Messi? Đừng quên đầu kia khung thành, Lewandowski cực kỳ nguy hiểm.

Lionel Messi và Robert Lewandowski, hai tiền đạo hay nhất trong thế hệ của họ lần đầu đọ sức dưới màu áo ĐTQG. Họ là kỷ lục gia của bóng đá nước họ, mang trên vai hy vọng của xứ sở. Messi, 35 tuổi, ghi 93 bàn trong 167 trận cho Argentina. Lewandowski, 34 tuổi, ghi 77 bàn trong 136 trận cho Ba Lan.

Họ đã từng tranh đấu nhiều trận dưới màu áo Barca và Bayern. Từng so kè trong các giải thưởng cá nhân. Messi hơn Lewandowski trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng 2021 của tạp chí France Football. Lewandowski thắng lại Messi trong giải thưởng The Best FIFA.

Cầu thủ người Ba Lan có đôi chút cay đắng. Messi đã nói rằng Lewandowski rất xứng đáng với giải Quả Bóng Vàng năm 2020, gợi ý nên tổ chức trao lại cho anh. Vì đại dịch Covid, France Football không tổ chức trao giải năm 2020. Nhưng Messi trong cuộc bầu chọn cầu thủ The Best FIFA 2021 lại không bỏ phiếu cho Lewandowski.

Ba Lan chỉ có một ngôi sao duy nhất, nên họ phải chọn cách chơi hợp lý là phòng thủ kỷ luật và chờ đợi phẩm chất của Lewandowski lên tiếng. Ảnh: Reuters.



Chờ phẩm chất ngôi sao của “Lewangoalski” lên tiếng

Lewandowski chứng tỏ anh vẫn là tiền đạo hàng đầu khi chuyển sang thế chỗ Messi tại sân Nou Camp đầu mùa bóng này. Dù là mẫu tiền đạo hoàn toàn khác Messi, anh vẫn thành công ở Barca. Cho thấy Barca không hẳn là đội bóng của Messi, hay được thiết kế cho những cầu thủ kiểu Messi.

Tuy nhiên, như HLV Czeslaw Michniewicz của Ba Lan, thì một trận bóng đá khác một trận tennis, nơi hai cá nhân thi đấu với nhau. Ai cũng cần đồng đội hết. Và đồng đội của Messi rõ ràng sắc bén hơn. Nhưng sự sắc bén đó của Argentina mới chỉ thấy trong hiệp hai trận gặp Mexico, sau khi Messi dùng tài nghệ cá nhân mở khóa khung thành đối thủ. Bóng đá tuy là trò chơi tập thể nhưng phẩm chất ngôi sao vẫn đóng vai trò quyết định.

Vậy là bài toán của Ba Lan vẫn là khóa chân Messi, cũng như các đội khác, từ 15 năm nay. “Làm sao khóa chân Messi là câu hỏi lớn. Thế giới đã nghĩ về nó chán chê rồi và tôi không nghĩ chúng tôi tìm được câu trả lời”, ông Michniewicz rất thực tế, “Chúng tôi phải chuẩn bị cho việc bị thủng lưới và tránh hoảng loạn khi điều đó xảy ra”.

Ba Lan cần trận hòa để vượt qua vòng bảng. Argentina cần chiến thắng để không phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Mexico với Saudi Arabia diễn ra cùng giờ. Người ta dự đoán Ba Lan vừa dựng xe bus trước khung thành, vừa cắt cử vài cầu thủ để mắt đến Messi, trong khi khoán trắng mặt trận phản công cho Lewandowski ở tuyến đầu. Chơi cách đó, đội bóng sẽ hứng nhiều cú sút, nhưng người Ba Lan hy vọng thủ môn Wojciech Szczesny sẽ hóa giải được hết.

“Mourinho của Ba Lan” mang lại hy vọng bằng sự thực dụng

Người Ba Lan hay đùa với nhau là vào mỗi giải lớn, họ háo hức đón chào trận mở màn vòng bảng của đội tuyển, tiếp theo là hồi hộp với trận cầu sinh tử ở lượt thứ hai, rồi cuối cùng là trận đấu giữ thể diện. Các World Cup 2002, 2006, 2018, họ đều thua hai trận đầu vòng bảng, thắng trận cuối an ủi khi mọi sự đã an bài. 3/4 giải Euro mà Ba Lan tham dự trong thế kỷ 21, họ bị loại ở vòng bảng.

Phòng thủ bằng thể lực và kỷ luật là cách Ba Lan chọn trong các trận đấu vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Kỳ World Cup này, Ba Lan nhiều hy vọng hơn hẳn, bước vào lượt cuối ở vị trí đầu bảng. Có lẽ đó là kết quả từ cách tiếp cận thực dụng của HLV Michniewicz, người được gọi là “Mourinho của Ba Lan” bởi ông là một con mọt chiến thuật. Bởi không ai giỏi hơn ông trong việc giải thích tỉ mỉ và hấp dẫn những gì diễn ra trong trận đấu, và cách trả lời truyền thông táo bạo pha chút bất cần của ông.

Và bởi ông cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Cách đây gần 20 năm, khi còn làm cho CLB Lech Poznan, ông từng bị liên hệ đến một vụ dàn xếp tỉ số, nhưng ông không bị khép tội gì. Gần đây, khi làm cho CLB Legia Warsaw, ông chứng tỏ khả năng vạch ra các kế hoạch để đánh bại các đội mạnh hơn tại cúp châu Âu.

Ba Lan về nhì sau Anh trong bảng đấu vòng loại World Cup 2022, phải đối mặt với Thụy Điển trong trận playoff, HLV người Bồ Đào Nha Paulo Sousa bỏ của chạy lấy người, rời Ba Lan sang nắm CLB Flamengo tận Brazil. LĐBĐ Ba Lan cân nhắc giữa Fabio Cannavaro hay Adam Nawalka, cuối cùng họ lại chọn Michniewicz. Chính bóng đá thực dụng của ông đã giúp Ba Lan hạ Thụy Điển 2-0, trong trận đấu họ chỉ kiểm soát 38% bóng.

Nhiều huyền thoại bóng đá Ba Lan mô tả ĐTQG chơi thứ “phản bóng đá”, chiến thuật “vô vọng”, cầu thủ “mệt mỏi, không có liên kết gì với nhau”. Nhưng Michniewicz bỏ ngoài tai và Ba Lan cứ tiến theo cách của ông. Mexico kiểm soát 61% bóng và sút 11 cú suýt thua Ba Lan. Saudi Arabia sút 16 cú và kiểm soát 64% bóng vẫn thua Ba Lan.

Ba Lan không có đủ nhân tài để xây dựng lối chơi tấn công từ tuyến sau lên thì họ phải chọn cách nhanh nhất, trực tiếp nhất: đưa bóng tới “Lewangoalski”, tận dụng các tình huống cố định. Chờ xem Ba Lan có “chịu trận” thành công lần thứ ba trong vòng bảng?

