Ba lần ném quả nổ trả thù nhưng nhầm nhà

Quý cùng 2 đồng phạm ba lần ném quả nổ tự chế vào nhà hộ dân ở Nghệ An, song ném nhầm nhà người khác do không thông thuộc địa hình.

Ngày 5/7, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Như Quý (29 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi), Bùi Hạnh Nguyên (36 tuổi, cùng trú Hà Nội) về tội Hủy hoại tài sản.

Phạm Như Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, Quý có mâu thuẫn cá nhân với một người ở xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc). Để trả thù, Quý cùng Thúy và Nguyên nhiều lần lên kế hoạch ném quả nổ tự chế.

Công an xác định, từ ngày 9/3 đến nay, nhóm Quý đã ba lần từ Hà Nội vào Nghệ An, ném các quả nổ vào nhà đối phương. Tuy nhiên, do không thông thuộc địa hình, nhóm này ném nhầm vào nhà người dân bên cạnh. Sự việc gây hỏng nhà cửa, vật dụng.

Từ tin trình báo, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp lực lượng chức năng các tỉnh lần ra hành tung và bắt Quý khi người này lẩn trốn ở Yên Bái. Hai nghi phạm còn lại bị bắt ở Hà Nội.

Nhóm Quý 3 lần ném quả nổ trả thù song nhầm nhà gây hỏng cửa, đồ dùng của người dân. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, Quý là nghi phạm cộm cán ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) và từng có một tiền sự về tội Cố ý hủy hoại tài sản; Nguyên vừa chấp hành xong án tù 10 năm về tội Giết người.

Công an đang điều tra, mở rộng vụ việc.