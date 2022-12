Ba lần đến đám cưới để trộm cắp xe máy

Thêm vờ làm khách đến dự đám cưới, rồi nhân lúc sơ hở liền trộm cắp xe máy tại điểm trông giữ xe do gia chủ bố trí.

Trong thời gian qua, một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội, với thủ đoạn kẻ gian lợi dụng sơ hở của các gia đình có đám cưới, đám tang, không cử người trông giữ xe máy của những người đến dự để trộm cắp.

Trong đó, vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì. Theo đó, ngày 28/11, chị Nguyễn Thị Can, SN 1989, ở thôn Chu Châu, xã Minh Châu, đi xe máy Honda Vision màu đỏ đen BKS: 29V1-494.49 đến dự đám cưới của một gia đình ở trong xã.

Để phục vụ khách khứa đến dự, gia chủ đã bố trí bãi để xe gần ngay với nơi tổ chức hôn lễ. Do vậy, khi đến đám cưới, chị Can cũng để xe máy ở bãi này. Đến 10h cùng ngày, sau khi dự tiệc cưới, chị Can ra về, thì phát hiện chiếc xe máy đã bị kẻ gian lấy trộm, nên đã đến Công an xã Minh Châu trình báo.

Nguyễn Danh Thêm tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Ba Vì đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Minh Châu vào cuộc điều tra. Sau hơn 2 giờ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Danh Thêm, SN 1993, trú tại thôn Chu Châu, là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp, thu hồi tài sản để làm thủ tục trao trả lại cho chị Nguyễn Thị Can.

Đấu tranh mở rộng, Thêm khai nhận ngoài vụ trộm cắp xe máy trên, còn gây ra 2 vụ khác với thủ đoạn tương tự tại xã Yên Bài và Thái Hòa.

Trước đó, vụ trộm cắp xe máy của khách tới dự đám cưới xảy ra tại xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, cũng đã được Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Châu Sơn làm rõ.

Nghi phạm nhân lúc khách tới dự lễ cưới để xe sơ hở, không có người trông giữ, nên đã trộm cắp mang đi cầm cố, lấy 16 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Trung tá Hà Huy Bình, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì, cho biết thường các đám hiếu, hỉ ở vùng quê tổ chức ngay tại nhà cô dâu, chú rể, khách khứa đến tham dự đều là người trong làng, xã, họ hàng, nên cũng có phần chủ quan, để xe mà không khóa càng, khóa cổ.

Mặt khác, gia chủ cũng thường không bố trí người trông giữ phương tiện, mà nếu có thì cũng chỉ là trông cho có, nên việc mất mát là nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra. Do vậy, Công an huyện Ba Vì khuyến cáo người dân trước tiên nên tự bảo vệ tài sản của chính mình, khóa cổ, khóa càng cẩn thận và không để chìa khóa ở xe, tạo cơ hội cho kẻ gian hoạt động phạm tội.

Đối với các gia đình có tổ chức hiếu, hỉ, cần cắt cử người lớn trông giữ phương tiện với địa điểm trông giữ phải căng dây, có ghi vé ra vào để tránh kẻ gian trà trộn trộm cắp tài sản.