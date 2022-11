Bà Jacinda Ardern: 'Tôi trở thành thủ tướng vì không có lựa chọn khác'

Phát biểu tại Hội nghị phụ nữ 2022, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng rào cản ngăn phụ nữ đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo đôi khi là "rào cản do chính chúng ta tạo ra".

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại Hội nghị Phụ nữ 2022 ngày 16/11. Ảnh: Trần Hoàng.

Tại Hội nghị Phụ nữ 2022 của Forbes Việt Nam ngày 16/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có bài phát biểu với chủ đề "Phụ nữ truyền cảm hứng", nhắc đến sự lãnh đạo, vai trò quan trọng của phụ nữ đối với nền kinh tế.

Bà đề cập đến thành công của New Zealand trong việc trao quyền cho phụ nữ là sự hiện diện của nữ giới trong quốc hội, đặc biệt vào tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên phụ nữ chiếm đa số trong Quốc hội New Zealand.

Bình đẳng giới trong quốc hội không phải điều hiển nhiên

Trong các quốc gia độc lập hiện nay, New Zealand là quốc gia đầu tiên thừa nhận quyền bầu cử của phụ nữ, theo NZHistory.

"Các bạn có thể nghĩ rằng vì là nước đầu tiên, nên mặc nhiên phụ nữ (ở New Zealand) có thể nắm những vai trò lãnh đạo trong quốc hội, điều đó không đúng", bà Ardern nói.

Theo thủ tướng New Zealand, lý do nước này đạt được cân bằng giới trong quốc hội là do hai yếu tố. Thứ nhất, New Zealand cố gắng làm chính trị dễ tiếp cận hơn và thân thiện với gia đình.

"Kể cả ở New Zealand, nghiên cứu chỉ ra phụ nữ vẫn phải gánh vác nhiều công việc nhà hơn. Do đó, những chính sách chăm sóc người già và trẻ nhỏ là một cách tháo gỡ rào cản để phụ nữ có thể đảm nhận các vai trò lãnh đạo", bà nói.

Bà Ardern cho biết New Zealand đặt ra một số thay đổi nhỏ như trẻ em có thể đến tòa nhà quốc hội, hay phụ nữ có thể về nhà vào buổi tối để chăm sóc trẻ, kể cả khi quốc hội có phiên họp vào thời điểm đó.

"Nhưng tôi nghĩ điều thứ hai là rất quan trọng. Một trong những rào cản ngăn phụ nữ tham gia lãnh đạo, điều mà chúng ta ít khi nói đến, là rào cản chúng ta tự tạo ra cho mình", thủ tướng New Zealand nhấn mạnh.

Bà nói điều cần thiết là động viên và trao cơ hội để phụ nữ thể hiện những năng lực mà bản thân họ có lẽ cũng không nhận thấy. Bà Ardern nói thêm việc Quốc hội New Zealand đa dạng về giới là do "chúng tôi đã kêu gọi phụ nữ tranh cử".

"Tôi trở thành nghị sĩ quốc hội vì có người khác nói tôi tranh cử. Tôi trở thành phó lãnh đạo đảng vì người khác thúc đẩy tôi làm vậy. Và tôi trở thành thủ tướng vì lãnh đạo đảng rời đi và tôi không có lựa chọn khác", hội trường bật cười sau chia sẻ của thủ tướng New Zealand.

Thúc đẩy bình đẳng giới toàn cầu

Bà Ardern cho biết phụ nữ và trẻ em đã phải chịu gánh nặng từ Covid-19, dẫn đến tình trạng nghèo đói và các vấn đề như bạo lực gia đình trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Đó là lý do chương trình hợp tác quốc tế bao gồm Kế hoạch Hành động về Giới để hướng dẫn và mở rộng quy mô hợp tác nhằm trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Việt Nam và New Zealand đã và đang làm việc về vấn đề này, bà nói.

New Zealand đã hỗ trợ cộng đồng dễ tổn thương, đặc biệt phụ nữ ở những cộng đồng dọc theo Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án hợp tác đã tăng thu nhập cho hàng nghìn hộ dân. Ngoài ra, những dự án cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ nhỏ cũng giúp tỷ lệ trẻ đến trường cao hơn, góp phần lớn vào giảm nghèo đói.

"Tôi không cần thay đổi khi các bạn cảm thấy chúng tôi đã bình đẳng giới trong quốc hội, và bây giờ là lúc chúng tôi mở rộng sự bình đẳng sang kinh doanh và lãnh đạo. Tôi biết đó là mục tiêu mà cả New Zealand và Việt Nam đều chia sẻ nhằm đảm mọi người đều có thể tiếp cận cơ hội kinh tế. Tôi hiểu Việt Nam cũng tự hào về các chính sách giới, đặc biệt nó là một phần của tiềm năng tăng trưởng kinh tế", thủ tướng New Zealand nhấn mạnh

Bà Jacinda Ardern cho hay gần đây, Hiệp định thương mại tự do New Zealand - ASEAN cũng bao gồm khuôn khổ cho các vấn đề thương mại bền vững bao gồm trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

"Tiến bộ chỉ có thể đạt được khi chúng ta hỗ trợ và thúc đẩy bình đẳng giới trong nền kinh tế toàn cầu, để đảm bảo phụ nữ là tác nhân thành đạt trong lịch sử kinh tế", Thủ tướng Ardern kết luận.