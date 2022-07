Ba học sinh phá ruộng dưa được bảo lãnh về thi tốt nghiệp THPT

Trong 5 thanh thiếu niên phá hoại ruộng dưa hấu của cụ ông 70 tuổi ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) được người thân bảo lãnh về nhà, 3 em ngày mai tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chiều 6/7, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Lê Văn Hoàn xác nhận Công an huyện Diễn Châu đã cho 5 thanh thiếu niên thực hiện hành vi trộm cắp, phá hoại ruộng dưa của ông Phan Văn Tôn (trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về nhà.

Nhóm thanh thiếu niên này là C.V.C. (20 tuổi), N.T.T. (17 tuổi), C.M.N., N.Đ.P. và L.T.H. (cùng 18 tuổi, ngụ xã Quỳnh Diễn).

Ông Phan Tôn nằm khóc nghẹn bên ruộng dưa hấu bị đập, dẫm nát.

5 nam thanh thiếu niên được cho về nhà do phía cơ quan chức năng nhận được đơn bãi nại của ông Phan Văn Tôn - bị hại trong vụ phá hoại ruộng dưa và đơn xin bảo lãnh từ phía gia đình các em.

Cũng trong chiều nay, 3 em C.M.N., N.Đ.P. và L.T.H. bắt đầu làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

“Hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản của các em là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã giao cho gia đình giáo dục, răn đe các em tốt hơn”, ông Hoàn chia sẻ.

Công an huyện Diễn Châu thông tin, trước mắt do có giấy bãi nại của ông Phan Văn Tôn và đơn xin bảo lãnh của gia đình; đặc biệt có 3 em sắp tham dự tốt nghiệp THPT, nên cơ quan công an giao trách nhiệm quản lý cho gia đình.

Việc xử phạt hành chính hay hình sự nhóm 5 nam thanh thiếu niên này sẽ được xem xét, căn cứ theo kết quả giám định từ phía Viện KSND cùng cấp.

Được biết, trong sáng 6/7, đại diện gia đình các thanh thiếu niên đã tới nhà ông Tôn để xin lỗi và xin nhận trách nhiệm giáo dục con em mình.