Bà Hillary Clinton chế giễu ông Trump

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chế diễu ông Trump trên Twitter sau khi báo giới đưa tin cựu tổng thống thường xé tài liệu nhạy cảm và xả trôi xuống bồn cầu.

Hillary Clinton đăng trên Twitter cá nhân bức ảnh bà đội chiếc mũ "But her email", đây là sản phẩm của tổ chức phi lợi nhuận Onward Together của bà chào bán, CNN đưa tin.

"Hàng về đúng ngày Galentine's Day, cùng với thông tin ông Trump hay xả tài liệu xuống toilet Nhà Trắng", bà Clinton viết. Galentine, cách chơi chữ từ Valentine's Day, được xem là ngày để phụ nữ ngợi ca và chúc tụng cho tình bạn của họ.

Dòng chữ "But her email" nhằm mỉa mai việc ông Trump nhiều lần yêu cầu điều tra bà Clinton vi phạm quy định bảo mật trong sử dụng email cá nhân khi còn là ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ảnh: Getty.

Dòng tweet của bà Clinton được chia sẻ sau khi phóng viên của New York Times đưa tin cựu Tổng thống Trump có thói quen xé tài liệu, bản thảo, bản ghi nhớ các cuộc họp sau khi đọc xong, đôi khi xả trôi xuống bồn cầu Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Trump đã bác bỏ cáo buộc nói trên.

Theo quy định tại Đạo luật Ghi chép Tổng thống, mọi tài liệu thuộc phạm vi công việc của tổng thống Mỹ phải được lưu lại tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Việc hủy tài liệu và xả trôi xuống toilet như cáo buộc là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc bảo mật.

Tuần qua, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra cách ông Trump xử lý các tài liệu của Nhà Trắng, xác định liệu cựu Tổng thống có vi phạm Đạo luật Ghi chép Tổng thống hay không.

Yêu cầu điều tra được gửi đi sau khi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia thu hồi 15 thùng chứa nhiều giấy tờ, tài liệu nhạy cảm mà ông Trump mang tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Số tài liệu này theo quy định phải được lưu tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.