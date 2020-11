Bà Harris nhận lương bao nhiêu khi là phó tổng thống Mỹ

Ngoài hưởng mức lương 235.100 USD/năm, người quyền lực thứ hai nước Mỹ được ở trong dinh thự riêng, toàn quyền sử dụng chuyên cơ Air Force Two, giữ chức chủ tịch Thượng viện Mỹ.

Khi nói về chức vụ phó tổng thống Mỹ, không tuyên bố nào nổi tiếng hơn nhận xét của cố Phó tổng thống thứ 32 John Nance Garner - phục vụ dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt - rằng nó “không đáng một xô nước bọt”, theo History News Network.

Tuy nhiên, kể từ thời ông Garner, vị trí phó tổng thống không chỉ có vai trò mạnh mẽ hơn, mà còn đi kèm nhiều đặc quyền, theo Indy Star.

Sau khi nhậm chức vào đầu năm 2021, Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris có thể được hưởng những quyền lợi sau.

Bà Kamala Harris làm nên lịch sử khi trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ảnh: The New York Times.

Lương 235.100 USD /năm

Kể từ năm 2019, lương của phó tổng thống Mỹ được tăng lên 235.100 USD /năm. Trước đó, mức lương 230.700 USD /năm dành cho người giữ chức vụ này bị đóng băng kể từ năm 2010, thời cựu Tổng thống Barack Obama, theo USA Today.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, phó tổng thống không được hưởng lương hưu dựa vào chức vụ này. Thay vào đó, họ nhận tiền như các thành viên khác của Quốc hội, theo chức chủ tịch Thượng viện. Phó tổng thống phải phục vụ ít nhất 5 năm để có đủ điều kiện lãnh lương hưu.

Toàn quyền sử dụng Air Force Two

Một trong những đặc quyền hàng đầu dành cho phó tổng thống Mỹ là toàn quyền sử dụng chuyên cơ Air Force Two.

Theo thông lệ khi chuyển giao chính quyền, phó tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ điều máy bay đến đón người kế nhiệm rời nơi làm việc cũ tới văn phòng mới.

“Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Air Force Two sẽ đưa phó tổng thống đến bất kỳ nơi nào trên thế giới”, cựu Phó tổng thống thứ 44 Dan Quayle - phục vụ dưới thời cố Tổng thống George H.W. Bush - cho biết.

Theo ông Quayle, chỉ cần được thông báo trước, chuyên cơ sẽ sẵn sàng trong vài phút hoặc vài giờ. Phó tổng thống cũng có quyền di chuyển trên trực thăng quân sự.

Một trong những đặc quyền hàng đầu dành cho phó tổng thống Mỹ là toàn quyền sử dụng chuyên cơ Air Force Two. Ảnh: Kinfay Moroti/The News-Press.

“Tôi không nhận ra rằng mình có 3 chiếc trực thăng luôn sẵn sàng phục vụ”, ông Joe Biden từng nói với The Wilmington News Journal ngay trước khi nhậm chức phó tổng thống dưới chính quyền của ông Barack Obama.

Về cơ bản, Air Force Two, nhỏ hơn chuyên cơ Air Force One chở tổng thống, là chiếc máy bay giống hệt phương tiện được sử dụng bởi ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc phòng và đệ nhất phu nhân. Nó được mang tên Air Force Two khi phó tổng thống có mặt trên máy bay.

Dinh thự phó tổng thống

Sau khi nhậm chức, phó tổng thống Mỹ và gia đình sẽ dọn đến sống ở “Đài quan sát số 1” (Number One Observatory Circle), tọa lạc trên khuôn viên của Đài thiên văn Hải quân Mỹ, cách Nhà Trắng khoảng 5 km.

Ngôi nhà gỗ màu trắng được xây dựng vào năm 1893, có 33 phòng, nằm ở trung tâm khu đất rộng hơn 48.500 m2. Ban đầu, đây là nơi ở dành cho giám đốc Đài thiên văn Hải quân, sau đó thuộc về người chỉ huy các hoạt động hải quân vào năm 1924.

Khoảng 50 năm sau, “Đài quan sát số 1” trở thành nơi ở chính thức của phó tổng thống Mỹ. Phó tổng thống thứ 32 Walter Mondale - phục vụ dưới thời cố Tổng thống Jimmy Carter - và gia đình chuyển đến đây lần đầu tiên vào năm 1977.

Number One Observatory Circle nằm trên con phố tọa lạc nhiều đại sứ quán ở thủ đô Washington. Ảnh: USA Today.

“Đó là ngôi nhà tuyệt vời. Vị trí rất đắc địa. Tổng thống Bush từng nói với tôi rằng nếu được chọn, ông ấy sẽ dọn tới dinh thự của phó tổng thống thay vì Nhà Trắng”, cựu Phó tổng thống Dan Quayle từng nói.

Dinh thự phó tổng thống cũng thường là nơi tổ chức nhiều sự kiện xã hội, bao gồm gặp gỡ cánh nhà báo. Tuy nhiên, khuôn viên này không mở cửa cho khách tham quan tới thăm.

Văn phòng và nhân viên

Ngoài văn phòng làm việc ở tư dinh phó tổng thống, người quyền lực thứ hai nước Mỹ còn sử dụng ít nhất 3 không gian khác nhau. Chúng bao gồm văn phòng ở Cánh Tây Nhà Trắng, văn phòng nghi lễ trong Tòa nhà Văn phòng Hành pháp Eisenhower kế cận Nhà Trắng, phòng của phó tổng thống ở cánh phía bắc dành cho Thượng viện tại Điện Capitol Mỹ.

Tại Nhà Trắng, bàn làm việc của phó tổng thống sẽ cách Phòng Bầu dục - văn phòng của tổng thống - khoảng 15 m. Đây là thông lệ có từ nhiệm kỳ của cố Phó tổng thống Walter Mondale.

Tuy nhiên, hầu hết trong số khoảng 80 trợ lý của phó tổng thống đều làm việc tại Tòa nhà Văn phòng Hành pháp Eisenhower. Tại đây, văn phòng nghi lễ của phó tổng thống được sử dụng cho các cuộc họp và phỏng vấn báo chí.

Chiếc bàn làm việc đặt trong văn phòng nghi lễ này từng được cố Tổng thống thứ 25 Teddy Roosevelt sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902. Từ những năm 1940, ký tên vào ngăn kéo được coi là truyền thống trước khi rời nhiệm sở của các đời phó tổng thống, theo CNN.

Ông Joe Biden ký tên vào ngăn kéo bàn làm việc trong văn phòng nghi lễ ở Tòa nhà Văn phòng Hành pháp Eisenhower khi sắp kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống. Ảnh: WDEL.

Chủ tịch Thượng viện

Ngoài vị trí thứ hai trong cơ quan hành pháp, phó tổng thống còn là chủ tịch Thượng viện. Trong những thập kỷ gần đây, phó tổng thống thường chủ trì Thượng viện cho các mục đích nghi lễ, như khi các thượng nghị sĩ mới tuyên thệ nhậm chức.

Nếu Thượng viện tranh luận về điều luật quan trọng mà cuộc biểu quyết không phân thắng bại, phó tổng thống có thể bỏ lá phiếu của mình để định đoạt.

Cơ hội trở thành tổng thống

Theo truyền thông, lợi ích lớn nhất của việc trở thành phó tổng thống là cơ hội ngồi vào vị trí số 1. Phó tổng thống là người đầu tiên trong thứ tự kế nhiệm tổng thống nếu như tổng thống qua đời, từ chức hay bị bãi nhiệm. Tuy nhiên, điều này không thường xuyên xảy ra.

Trong lịch sử, có 9 vị phó tổng thống kế nhiệm tổng thống do người tiền nhiệm qua đời hoặc từ chức, 4 phó tổng thống đương nhiệm được bầu làm tổng thống.

Ngoài ra, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các cựu phó tổng thống đều đủ điều kiện để lãnh lương hưu. Tuy nhiên, họ không được hưởng quyền lợi bảo vệ cá nhân từ Sở Mật vụ Mỹ. Thực tế, các cựu phó tổng thống vẫn nhận được sự bảo vệ không chính thức từ cơ quan này lên đến 6 tháng từ khi rời nhiệm sở.