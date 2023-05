Ba cuốn sách truyền cảm hứng cho MC Khánh Vy

MC Khánh Vy chia sẻ ba cuốn sách tâm đắc nhất trong tâm năm 2023. Đây là những cuốn sách giúp cô MC, nhà sáng tạo nội dung nâng cấp bản thân, sống vui hơn.

Khánh Vy chia sẻ ba cuốn sách cô tâm đắc nhất trong năm 2023: 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, Gieo trồng hạnh phúc và Think like a monk (Nghĩ như một nhà sư).

Để nâng cấp bản thân Khánh Vy chọn đọc 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt. "Đọc xong chưa chắc thành đạt nhưng tư duy về hành động mỗi ngày của bản thân sẽ thay đổi hơn nhiều: tập có trách nhiệm với bản thân, xác định nhiệm vụ và mục tiêu trong cuộc sống, ưu tiên việc cần ưu tiên, tư duy cùng thắng không mong người khác thất bại, luôn có ý thức nâng cấp bản thân", Khánh Vy nói.

Cuốn sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt.

Với 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, độc giả sẽ được học để tạo lập được 7 thói quen tốt, khắc phục những thói quen xấu. Cuốn sách hướng dẫn người đọc từng bước để tạo thói quen, chiến thắng bản thân, chiến thắng với cộng đồng và đổi mới bản thân.

Nhờ đọc Gieo trồng hạnh phúc (tác giả: Thích Nhất Hạnh), Khánh Vy luôn tự dặn bản thân về hơi thở và nụ cười. Cô cho rằng mỗi ngày thực hành một việc làm trong sách có thể tổ chức lại đời sống của mình.

Gieo trồng hạnh phúc (tác giả: Thích Nhất Hạnh) là cuốn cẩm nang cho những ai muốn khám phá chính mình, khám phá thế giới và vũ trụ. Cuốn sách không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, các doanh nhân, các bậc trí thức mà là món quà tặng riêng cho bất cứ ai muốn đi theo con đường của Đức Thế Tôn, để có từ bi và trí tuệ.

Mong muốn có cuộc sống vui tươi hơn, Khánh Vy giới thiệu đến độc giả cuốn Gieo trồng hạnh phúc (tác giả: Thích Nhất Hạnh).

Khánh Vy đã đọc và giới thiệu đến độc giả Think like a monk (Nghĩ như một nhà sư) của Jay Shetty, để "chữa ung thư tinh thần cần ngưng than vãn, so sánh và chỉ trích".

MC Khánh Vy được giới trẻ biết đến như một tấm gương về học tập. Ngay từ khi còn là nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cô trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội với khả năng “bắn” ngoại ngữ. Vy nổi tiếng vì thành tích học tập khủng.

Khánh Vy cũng xây dựng được kênh mạng xã hội hàng triệu người theo dõi, chia sẻ nhiều nội dung về học tập, phong cách sống... Khánh Vy đang làm MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia, tiếp tục là người sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.