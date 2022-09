Bà cụ ở Long An bị con trai sát hại

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện bà Tam nằm chết trên vũng máu.

Ngày 19/9, Công an huyện Cần Giuộc đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ con chém mẹ tử vong tại xã Mỹ Lộc.

Người dân tập trung đông tại hiện trường. Ảnh: A.L.

Khoảng 10h ngày 19/9, người dân ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà một hộ dân.

Khi chạy đến, họ thấy Trần Ngọc Anh (52 tuổi) cầm dao dính máu đứng trước cổng nhà. Bên trong, bà Huỳnh Thị Tam (78 tuổi, mẹ của Trần Ngọc Anh) tử vong trên vũng máu.

Công an sau đó khống chế nghi phạm đưa về trụ sở. Tại đây, Trần Ngọc Anh thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột.