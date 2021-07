Ba con gái của tài tử 'Rambo' cao như người mẫu chuyên nghiệp

Con gái cả của Sylvester Stallone là Sophia (sinh năm 1996), cao 1,7 m. Sylvester hiện là người mẫu ảnh, từng xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar. Ngoài ra, cô được mời làm giám khảo của chương trình Project Runway-Client on the Go, tham gia vào Late Show with David Letterman.