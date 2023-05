Bà Camilla mặc áo choàng của Nữ hoàng Elizabeth II khi đăng quang

Bà Camilla - người vợ thứ hai của Vua Charles III - sẽ mặc lễ phục đăng quang từng được làm cho Nữ hoàng Elizabeth II, khi bà lên ngôi vương hậu vào ngày 6/5.

Vương hậu Camilla. Ảnh: WN24.cz.

Hôm 29/4, Cung điện Buckingham đã công bố những bức ảnh mới về lễ phục đăng quang mà Vua Charles và bà Camilla sẽ mặc trong buổi lễ tại Tu viện Westminster.

Theo truyền thống, Vua Charles và bà Camilla mỗi người sẽ mặc hai chiếc áo choàng khác nhau - Robes of State và Robes of Estate.

Theo Independent, trong khi Robes of State sẽ được mặc khi đến Tu viện Westminster, thì Robes of Estate được mặc khi cả hai rời đi vào thời điểm kết thúc buổi lễ đăng quang.

"Cái nhìn thoáng qua đầu tiên trước ngày đăng quang", tài khoản chính thức của Hoàng gia Anh viết trên Instagram khi chia sẻ loạt hình ảnh về lễ phục.

Các bức ảnh cho thấy đội thêu của Trường Royal School of Needlework bảo quản áo choàng Robe of State của nhà vua - sẽ được Vua Charles mặc khi ông đến Tu viện Westminster - và áo choàng Robe of Estate của bà Camilla, sẽ được mặc sau khi bà đăng quang.

Đội thêu của Royal School of Needlework bảo quản áo choàng. Ảnh: Reuters.

Theo Independent, Vua Charles III sẽ mặc áo choàng Robes of State và Estate của ông nội George VI từ lễ đăng quang năm 1937. Chiếc áo choàng đã gần 90 năm tuổi và được bảo quản, chuẩn bị cho dịp này.

Bà Camilla, mặt khác, sẽ mặc chiếc áo choàng màu đỏ thẫm Robe of State được làm cho lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953. Chiếc áo choàng được bảo quản với một số điều chỉnh.

Một chiếc áo choàng hoàn toàn mới cũng đã được may cho Vương hậu mặc trong buổi lễ. Chiếc áo choàng mới được thiết kế bằng nhung màu tím để phù hợp với trang phục của nhà vua. Nó được thêu tay bởi Royal School of Needlework.

Chiếc áo choàng bày tỏ lòng kính trọng đối với Vua Charles III bằng cách kết hợp hoa phi yến - một trong những loài hoa yêu thích của ông và cũng là loài hoa trong tháng sinh của bà Camilla - và linh lan - loài hoa yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth II để tưởng nhớ bà. Nó cũng bao gồm các biểu tượng quốc gia - hoa hồng, cây kế và cỏ shamrock.