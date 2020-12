Ba bước xác định thị trường đắt giá của doanh nghiệp

Cuốn sách “Where to play” từng bước giúp doanh nghiệp khám phá những cơ hội thị trường đầy hứa hẹn và xác định giá trị của các cơ hội.

Thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo là cuộc đua không ngừng nghỉ. Cuộc đua này đòi hỏi phải dốc toàn lực, nên mỗi doanh nghiệp phải tiến lên phía trước và làm gì đó theo cách của riêng mình.

Các doanh nhân cũng như nhà cải cách thường được dạy rằng hãy chạy thật nhanh. Khi một sản phẩm hay dịch vụ đang trong quá trình thai nghén, chuẩn bị tung ra thị trường, thời gian chính là một trong những đối thủ đáng gờm nhất, và tốc độ là yếu tố then chốt cho cuộc cải cách thành công. Thế nhưng, theo phân tích của cuốn sách Where to play, không phải cứ chạy thật nhanh là được.

Sách Where to play. Ảnh: Saigonbooks.

Việc chạy, thậm chí là chạy nhanh, sẽ trở nên vô nghĩa nếu doanh nghiệp không chạy đúng hướng. Hai chuyên gia Marc Gruber và Sharon Tal sẽ giúp các doanh nghiệp tìm ra hướng đi đúng đắn với công cụ kinh doanh mới có tên “Điều hướng cơ hội thị trường”.

Công cụ này được thiết kế dựa trên hơn 15 năm nỗ lực nghiên cứu, kết hợp với bề dày kinh nghiệm của các tác giả trong tư vấn và đào tạo khởi nghiệp.

Để phát triển nền móng cho công cụ Điều hướng cơ hội thị trường, các tác giả đã nghiên cứu, phân tích hàng trăm trường hợp từ các quốc gia và lĩnh vực khác nhau.

Cuốn sách hướng dẫn chi tiết các sử dụng công cụ Điều hướng cơ hội thị trường một cách hiệu quả. Đây là bộ công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần hiểu rõ vai trò của chiến lược tập trung linh hoạt trong kinh doanh và quá trình ý tưởng sáng tạo ra thị trường. Học cách tận dụng những lợi ích lâu dài của công cụ Điều hướng thị trường, đồng thời kết hợp nó với các công cụ kinh doanh khác.

Sách Where to play hướng dẫn những bước xây dựng nguồn lực và năng lực lâu dài bằng một số phương pháp như: Đồng bộ hóa công nghệ, đề cập đến các cơ hội thị trường mở. Từng bước xem xét vấn đề nhân lực trong tương lai. Xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan.

Tác giả chia sẻ rằng việc áp dụng công cụ Điều hướng là một quá trình đòi hỏi thời gian và sự tập trung. Các doanh nghiệp đừng chỉ quan tâm đến kết quả, hãy biết quý trọng quá trình.

Đừng ngại lặp lại cả bước. Khi bạn tích lũy thêm nhiều kiến thức và tìm thấy những cơ hội thị trường mới, bạn sẽ còn quay lại và thực hiện các bước thêm nhiều lần nữa.

Công cụ Điều hướng có thể giúp những doanh nghiệp tập trung để chạy hết tốc lực trên một con đường tiềm năng nhất, đồng thời cũng cung cấp biển báo khi một ngã rẽ dẫn đến sân chơi tốt hơn xuất hiện.

Theo sự phân tích của hai chuyên gia Marc Gruber và Sharon Tal, mỗi doanh nghiệp có thể biến công cụ Điều hướng thành người đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ cho việc học hỏi và không ngừng cập nhật thông tin.