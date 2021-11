Ba bộ phim tâm đắc nhất sự nghiệp Tom Hanks

Bộ phim đầu tiên được Tom Hanks lựa chọn là A League of Their Own, tác phẩm chính kịch, hài lấy đề tài thể thao ra mắt năm 1992. Nam diễn viên chọn bộ phim vì suốt mùa hè, nhân vật mình thủ vai chỉ làm một việc duy nhất là chơi bóng chày. Ảnh: Columbia Pictures.