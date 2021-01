Azzam - siêu du thuyền đắt nhất thế giới

Trung bình một siêu du thuyền dài 100 m có giá khoảng 100-200 triệu USD. Chiếc Azzam lại có giá đắt gấp sáu lần.

Kích thước có ý nghĩa quan trọng đối với du thuyền, bởi nó tỷ lệ thuận với số tiền bỏ ra để xây dựng chúng. Đó là lý do tại sao du thuyền đắt nhất thế giới phải là loại có một không hai.

Trước khi có sự xuất hiện của chiếc Azzam, danh hiệu du thuyền đắt nhất thuộc về Eclipse, siêu du thuyền của tỷ phú người Nga, chủ tịch CLB Chelsea - Roman Abramovich.

Trong khi đó, "vua du thuyền" mới Azzam thuộc sở hữu của Tổng thống UAE - Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Du thuyền này dài 590 ft (180 m), hơn chiếc Eclipse 17,37 m. Diện tích của Azzam rộng hơn một sân bóng đá, thậm chí lớn hơn những chiếc tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Điều đó cũng đồng nghĩa giá của Azzam lên tới hàng trăm triệu USD.

Siêu du thuyền Azzam đắt cỡ nào?

Trung bình một du thuyền có chiều dài 100 m sẽ được gọi là siêu du thuyền (superyacht), giá bán rơi vào khoảng 100- 200 triệu USD . Azzam đắt gần gấp 6 lần những du thuyền này. Chi phí bảo trì hàng năm thường ở mức 10% giá trị du thuyền.

Azzam là siêu du thuyền đắt nhất thế giới, thuộc sở hữu của Tổng thống UAE.

Để duy trì hoạt động của một chiếc du thuyền cũng không phải chuyện dễ. Chủ sở hữu còn phải tính đến phí cập bến, bảo trì và sửa chữa hàng năm, lương nhân viên, phí bảo hiểm, nhiên liệu... Dù ít được sử dụng nhưng rất nhiều chi phí, chủ sở hữu du thuyền thường là giới siêu giàu. Tất nhiên tiền không phải là vấn đề đối với Tổng thống UAE.

Trong một thời gian dài, Azzam là du thuyền lớn nhất thế giới. Hiện tại, nó đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 nếu xét về kích thước. Nhưng vẫn là chiếc siêu du thuyền tiêu tốn nhiều tiền của nhất. Chi phí để xây dựng Azzam khoảng 605 triệu USD . Nó có giá cao hơn khoảng 10 triệu USD so với chiếc du thuyền lớn nhất trước đó - Eclipse.

Chi phí xây dựng Azzam khoảng 605 triệu USD .

Có 50 nhân viên phục vụ trên Azzam. Việc xây dựng nội thất của du thuyền này do Lurssen Yachts của Đức thực hiện, trong khi thiết kế bên ngoài do công ty Nauta Yachts của Italy đảm nhiệm. Do vấn đề an ninh, nội thất của Azzam vẫn là một bí ẩn, nhưng chắc chắn nó sở hữu những thứ xa hoa bật nhất mà đồng tiền có thể mang lại.

Azzam giống như một lâu đài trên mặt nước, nó hội đủ yếu tố to lớn, sang trọng và cả tốc độ. Azzam có 2 tuabin khí và 2 động cơ diesel, cho tổng công suất 47.000 mã lực, vận tốc tối đa mà du thuyền này đạt được là hơn 32 hải lý/giờ (60 km/h), khá nhanh đối với một du thuyền cỡ lớn.

Du thuyền nào lớn nhất thế giới?

Du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay là chiếc REV Ocean, với chiều dài 600 ft (182,8 m). Điều khiến REV Ocean trở nên đặc biệt là nó không chỉ sang trọng, đây còn là chiếc tàu nghiên cứu lớn nhất thế giới.

REV Ocean là du thuyền lớn nhất thế giới, chiều dài 182,8 m. Ảnh: REV.

Du thuyền này có sức chứa 55 nhà khoa học và 35 thủy thủ đoàn. Trang thiết bị trên tàu bao gồm lưới kéo khoa học, hệ thống sonar, phòng thí nghiệm, khán phòng và lớp học, moonpool, AUV và tàu ngầm, một ROV (tàu ngầm điều khiển từ xa) với khả năng lặn độ sâu 6.000 m và thiết bị liên lạc tiên tiến.

Chủ nhân của du thuyền này mời 400 nhà khoa học biển mỗi năm, dành 3 đến 4 tuần để nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng đánh bắt quá mức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm rác thải nhựa trong nước.

REV Ocean đang trong giai đoạn hoàn thiện, chi phí xây dựng ước tính khoảng 350- 500 triệu USD .

Tỷ phú người Na Uy - Kjell Inge Rokke chính là chủ sở hữu của REV Ocean. Điều trớ trêu là tài sản của ông đến từ việc đánh bắt cá và khai thác dầu đại dương.

REV Ocean là một mẫu du thuyền "hybrid", nội thất sang trọng và tiện nghi dành cho những du khách trả tiền, còn thân tàu dạng Ice Class (cấp đi băng), trên tàu có các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu vùng cực.

Điểm thú vị trên REV Ocean chính là tiền cho nghiên cứu và tiền lương của các nhà khoa học đến từ phí du lịch trên tàu. Chủ nhân của du thuyền này đã cho tổ chức khoa học phi lợi nhuận thuê với giá chỉ 1 USD mỗi năm.

Du thuyền REV Ocean kết hợp du lịch và nghiên cứu đại dương. Ảnh: REV.

Việc tham quan, nghỉ dưỡng trên REV Ocean cũng dễ dàng hơn so với chiếc Azzam. Ngoài ra, một chuyến du lịch trên REV Ocean cũng đồng nghĩa du khách đang đóng góp trong việc nghiên cứu đại dương.