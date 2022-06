Awesomesauce nghĩa là gì?

Awesomesauce lần đầu tiên được sử dụng vào đầu những năm 2000, hiện nay trở thành một từ khóa được dùng phổ biến trên mạng xã hội Twitter.

Awesomesauce /ˈɔː.səm.sɔːs/ (thán từ): Tuyệt vời

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa awesomesauce là từ được dùng để nói hoặc cảm thán về một điều tuyệt vời, hoặc đơn giản để bộc lộ bạn đang hài lòng về điều gì đó. Trái nghĩa với awesomesauce là weak sauce, được dùng để nói về một điều tồi tệ hoặc khiến bạn thất vọng.

Theo Reader's Digest, awesomesauce là tiếng lóng mang ý nghĩa "tuyệt vời", lần đầu được sử dụng bởi nhân vật Strong Bad trong loạt phim hoạt hình ngắn Homestar Runner (phát hành vào đầu những năm 2000). Hiện nay, awesomesauce là một hashtag được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội Twitter.

Dù xuất hiện từ đầu những năm 2000, đến tận năm 2015, awesomesauce mới được thêm vào từ điển Oxford, theo CNN. Bên cạnh awesomesauce, 29 từ mới khác như beer o' clock, spear phishing, wine o' clock cũng được thêm vào từ điển trong năm đó.

Ứng dụng của từ awesomesauce trong tiếng Anh:

- I will still need to fill in the edges but it feels pretty awesomesauce to have accomplished this much.

Dịch: Tôi vẫn cần phải trau dồi thêm nhưng thật tuyệt khi tôi đã hoàn thành được điều này.

- My awesomesauce friends will also be going back to school.

Dịch: Những người bạn tuyệt vời của tôi cũng sẽ trở lại trường học.