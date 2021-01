‘Avengers: Endgame’ che giấu số phận Vision như thế nào?

Chủ tịch Marvel Studios, Kevin Feige, tiết lộ họ đã loại bỏ một chi tiết trong "Avengers: Endgame" (2019) để che giấu số phận của Vision.

Trong hồi cuối Avengers: Infinity War (2018), nhân vật Vision (Paul Bettany) chỉ còn là cái xác không hồn sau khi bị Thanos móc viên Đá Tâm trí khỏi trán. Khi hậu truyện Avengers: Endgame ra mắt một năm sau đó, Vision đã biến mất không dấu vết. Sự vắng mặt dường như phục vụ mục đích sâu xa hơn.

Cinema Blend đưa tin khi tham gia tiết mục Ask Each Other Anything của IMDb cùng bạn diễn Elizabeth Olsen, Paul Bettany được hỏi anh nghĩ gì về khả năng Vision được hồi sinh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Câu trả lời của nam diễn viên, hiện tiếp tục thủ vai Vision trong series truyền hình WandaVision trên Disney+, khiến người nghe bất ngờ.

“Kịch bản phim từng xuất hiện tình tiết một chiếc túi đựng xác được mở ra, và bên trong là thi thể Vision. Kevin từng tiết lộ với tôi rằng anh ấy đã bỏ cảnh phim này đi. Còn tôi chỉ ậm ừ.

Thú thực, tôi có phần tiếc rẻ. Bởi nếu cảnh đó vào phim thì tôi đã được nhận thêm chút cát-xê rồi!”, nam diễn viên thuật lại sự việc, kèm theo nụ cười.

Sự xuất hiện bất thường của Vision và Wanda ở những thập niên trước trong WandaVision gây tò mò cho khán giả. Ảnh: Disney+.

Ngoại trừ đôi lần Scarlet Witch gián tiếp đề cập đến Vision sau khi trở về từ cõi chết, Avengers: Endgame hoàn toàn vắng bóng anh. Điều này dễ dàng khiến người xem tin rằng nhân vật đã thực sự hy sinh. Tuy nhiên, chia sẻ của Bettany cho thấy đội ngũ sản xuất Endgame đã loại bỏ cảnh phim duy nhất có thể xác nhận cái chết của Vision, hé lộ khả năng chàng người máy có thể quay lại với vũ trụ siêu anh hùng.

Người hâm mộ cũng từng đặt giả thiết trong Infinity War, Shuri (Leititi Wright) đã sao lưu phần lớn dữ liệu quan trọng của Vision vào cơ sở dữ liệu Wakanda trong nỗ lực gỡ bỏ viên Đá Tâm trí khỏi trán anh mà không giết chết nhân vật. Sẽ là một bất ngờ thú vị nếu ký ức được sao lưu của Vision được đưa trở lại thân thể ban đầu (đã được sửa chữa) của anh hoặc một cỗ máy hoàn toàn mới.

Dù tin tưởng vào tầm nhìn của Kevin Feige, Paul Bettany chỉ đặt hy vọng từ 10-15% vào khả năng Vision sẽ hồi sinh sau Infinity War. Ngày được mời tới Marvel Studios để thảo luận về kế hoạch sản xuất WandaVision, nam diễn viên thậm chí nghĩ mình sắp bị sa thải vì bản hợp đồng đã hết hạn.

Trong hai tập đã lên sóng của WandaVision, khán giả vẫn chưa được biết vì sao, và bằng cách nào Vision có thể xuất hiện trở lại bên cạnh Wanda Maximoff, tại mốc thời gian cách xa nhiều thập kỷ so với hiện tại.

Việc Vision thực sự hồi sinh, hay chỉ là sản phẩm từ sức mạnh thao túng thực tại của Maximoff cũng là câu hỏi chưa có lời đáp. Khán giả buộc phải theo dõi những diễn biến tiếp theo của series, phát sóng thứ sáu hàng tuần trên Disney+, để tìm câu trả lời.