‘Avatar’ và phần hậu truyện được kết nối bằng truyện tranh

Bộ truyện tranh “Avatar: The Next Shadow” đóng vai trò cầu nối, lấp đầy khoảng trống sự kiện giữa “Avatar” (2009) và “Avatar 2”.

SlashFilm đưa tin Dark Horse Comics sẽ xuất bản bộ truyện tranh Avatar: The Next Shadow.

Series truyện tranh khai thác câu chuyện diễn ra trên hành tinh Pandora sau Avatar (2009) và trước Avatar 2 - tác phẩm đầu tiên trong số bốn hậu truyện của thương hiệu điện ảnh đang được sản xuất.

Bìa tập truyện tranh sẽ phát hành từ 1/2021. Ảnh: Dark Horse Comics.

Theo kế hoạch, Avatar: The Next Shadow sẽ lên kệ từ 6/1/2021. Dòng đề tựa của tác phẩm ghi: “Jake Sully có thể là kẻ mạnh giữa lúc binh biến, nhưng liệu anh có thể sống sót giữa thời bình?

Nhiều ngày sau khi cây thần của người Na’vi bị hủy hoại, Jake cảm thấy bản thân không đủ sức dẹp tan các mâu thuẫn đe dọa chia rẽ bộ tộc Omaticaya. Anh cũng không ngờ mình sẽ phải đấu tranh để được ở lại cộng đồng”.

Cuối Avatar (2009), Jake Sully (Sam Worthington) lựa chọn vĩnh viễn rời bỏ thân xác con người để sống trên Pandora cùng Neytiri (Zoe Saldana). Tuy Jake được kết nạp vào bộ tộc, nhưng nỗ lực đằng sau đó quả thực không dễ dàng.

Do Avatar: The Next Shadow diễn ra ngay sau Avatar (2009), nhiều khả năng nhóm nhân vật mới trong Avatar 2 như con của Jake và Neytiri sẽ không xuất hiện trong bộ truyện.

Bộ truyện tranh do Jeremy Barlow viết kịch bản và Josh Hood minh họa. Trước đó, hai tựa truyện tranh ăn theo Avatar cũng từng được xuất bản là Avatar: Brothers (2017) và Avatar: Tsu’tey’s Path (2019).

Theo chia sẻ từ đạo diễn James Cameron, việc ghi hình cho Avatar 2 đã hoàn thiện và Avatar 3 cũng sắp sửa đóng máy. Sau đó, Cameron và cộng sự sẽ bắt đầu thực hiện hậu kỳ cho các hai tập phim.

Sau nhiều lần trì hoãn, Avatar 2 dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 12/2022, tức 13 năm sau phần đầu tiên.