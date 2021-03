‘Avatar’ được tái phát hành tại Trung Quốc

Trở lại quốc gia tỷ dân, bom tấn của đạo diễn James Cameron đứng trước cơ hội soán ngôi “Avengers: Endgame” (2019) trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Theo tạp chí Variety, bộ phim Avatar sẽ được tái phát hành tại Trung Quốc từ 12/3. Nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra vào phút chót và một số rạp chiếu phim có thể không kịp nhận DCP chứa dữ liệu phim trước ngày thứ sáu.

Trong sáu ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, phòng vé Trung Quốc đạt doanh số kỷ lục lên tới hơn 1,2 tỷ USD . Tuy nhiên, các chủ rạp không có thêm tác phẩm mới để tiếp tục hút khách. Lần lượt Tom & Jerry và Raya and the Last Dragon đều không thành công trong việc kéo dài thói quen ra rạp của người Trung Quốc.

Bom tấn Avatar sẽ được tái phát hành tại Trung Quốc từ 12/3. Ảnh: Fox/Disney.

Avatar mới là bộ phim Hollywood thứ ba ra rạp tại Trung Quốc trong năm 2021. Trong lần phát hành đầu tiên vào năm 2010, tác phẩm của James Cameron thu khoảng 203 triệu USD tại quốc gia tỷ dân. Khi ấy, thị trường Trung Quốc chưa lớn mạnh bằng lúc này.

Năm 2019, Avatar để mất ngôi vị bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại vào tay Avengers: Endgame. Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios đạt thành tích 2,797 tỷ USD . Trong khi đó, tác phẩm khoa học viễn tưởng từng thu 2,79 tỷ USD .

Nhiều người đã đồn đoán rằng Disney sẽ tái phát hành Avatar trước thềm Avatar 2 khởi chiếu vào năm 2022 nhằm khuấy động bầu không khí do hai tác phẩm có khoảng cách thời gian phát hành lên tới 12 năm.

Tuy nhiên, với động thái mới dành cho thị trường Trung Quốc, Avatar hoàn toàn có thể vượt qua doanh thu Avengers: Endgame ngay trong tháng 3 năm nay.