Disney ấn định ngày phát hành mới cho loạt phim "Avatar", "Star Wars". Đặc biệt, bom tấn "Avatar 5" dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2031.

Theo Variety, Disney phải thay đổi lịch phát hành cho hàng loạt tác phẩm kể từ năm 2024. Hai thương hiệu ăn khách là Avatar và Marvel chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Việc điều chỉnh thời điểm ra mắt được cho là đến từ các nguyên do khác nhau.

Khán giả toàn cầu sẽ phải kiên nhẫn cho lần tái ngộ tiếp theo với hành tinh Pandora. Theo đó, Avatar 3 dời lịch tới tháng 12/2025, Avatar 4 là tháng 12/2029. Xa nhất là Avatar 5 dự kiến phát hành vào tháng 12/2031. Dựa trên tiến độ này, loạt phim Avatar sẽ gắn bó với khán giả trong hơn 2 thập kỷ.

Chuyển sang Vũ trụ điện ảnh Marvel, các tác phẩm như Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Blade hay Fantastic Four chỉ phải rời vài tháng. Riêng Deadpool 3 là bộ phim duy nhất được đẩy lịch chiếu sớm từ tháng 11/2024 xuống tháng 5/2024. Bộ đôi bom tấn Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars đều phải lùi một năm so với lịch ban đầu. Lịch chiếu mới của 2 phim lần lượt là tháng 5/2026 và tháng 5/2027.

Ngoài ra, một số tác phẩm thuộc thương hiệu Star Wars và bản live-action của Moana cũng được Disney thông báo lịch phát hành dự kiến.

Disney điều chỉnh lịch phát hành cho loạt tác phẩm ăn khách. Ảnh: CBR.

Nguồn tin từ Variety cho rằng ảnh hưởng từ cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) là một phần lý do khiến Disney phải điều chỉnh lịch phát hành. Mới đây, hai tác phẩm Blade và Thunderbolts của Marvel phải tạm dừng quá trình ghi hình do vấn đề trong khâu sản xuất và kịch bản.

Trái ngược với ảnh hưởng từ cuộc đình công, loạt phim Avatar phải rời lịch ra mắt vì cần thêm thời gian hoàn thiện. Đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron nổi tiếng với khối kỹ xảo đồ sộ. Phải 13 năm sau Avatar (2009), ông mới có thể tự tin cho ra mắt phần hậu truyện Avatar: The Way of Water (2022).

Nhà sản xuất Jon Landau của Avatar cho biết: “Mỗi bộ phim Avatar là một công trình thú vị và hoành tráng. Vì lẽ đó, chúng tôi cần có thời gian để bộ phim đạt chất lượng tốt cũng như đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Đội ngũ sản xuất đang làm việc chăm chỉ và nóng lòng đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora vào tháng 12/2025”.