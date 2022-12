'Avatar 2' vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu ở Việt Nam

Trưa 31/12, bom tấn của James Cameron đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng tại Việt Nam. Sức hút của "Avatar 2" vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Avatar: The Way of Water tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt, xếp sau là Puss in Boots: The Last Wish (tựa Việt: Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng) và Thanh Sói.

Sau hơn hai tuần công chiếu, Avatar 2 vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Rất có thể tác phẩm của James Cameron lọt top ba phim có doanh thu cao nhất Việt Nam, cùng với Bố già và Avengers: Endgame.

Avatar 2 vượt mốc 200 tỷ đồng doanh tại Việt Nam.

Trao đổi với Zing, ông Lê Hoàng Minh - đại diện BHD Star - cho biết đối với thị trường điện ảnh đang ảm đạm, Avatar 2 cũng tạo được một cú hích nhẹ về mặt doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, nếu so với kỳ vọng mà Avatar năm 2009 đã làm được, thật sự Avatar 2 chưa được như mong muốn.

Bà Phương Thảo - đại diện của Galaxy Cinema - nói sau đại dịch, thói quen, hành vi của khách hàng đối với việc xem phim tại rạp đã thay đổi. Khán giả ngày càng cân nhắc hơn khi quyết định bỏ tiền mua vé. Họ có nhiều sự chọn lựa hơn để thưởng thức một tác phẩm điện ảnh như xem phim trên các nền tảng trực tuyến.

Vì thế, nhà rạp kỳ vọng bom tấn Avatar 2 sẽ vượt doanh thu 300 tỷ đồng khi rời rạp.

Trên thế giới, Avatar: The Way of Water được dự đoán sớm vượt qua Top Gun: Maverick về thành tích phòng vé quốc tế. Vượt qua những cái tên sừng sỏ như Top Gun, Jurassic World: Dominion..., bom tấn của James Cameron sẽ là dự án có doanh thu quốc tế cao nhất năm 2022.

Theo Variety, phần hậu truyện của Avatar vừa vượt qua cột mốc 1,1 tỷ USD trên toàn cầu, thu hẹp khoảng cách với con số 1,5 tỷ USD của Top Gun: Maverick.

Avatar: The Way of Water là quả bom làm bùng nổ phòng vé toàn cầu tính tới thời điểm hiện tại. Lấy bối cảnh hành tinh Pandora 10 năm sau những sự kiện xảy ra ở phần một, Jake Sully nay đã lập gia đình với Neytiri. Họ có với nhau ba đứa con kháu khỉnh và nhận nuôi cô bé Kiri, con gái của người bạn quá cố Augustine.

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, người Trái Đất sau khi bại trận lại một lần nữa bừng lên dã tâm trả thù. Với trang thiết bị tối tân hơn, chúng trở lại Pandora với ý niệm biến nơi này trở thành thuộc địa. Đứng trước mối hiểm họa khôn lường, Jake Sully và vợ con phải chấp nhận rời xa quê hương. Họ cùng nhau vượt biển, tới miền đất xa xôi nơi thủy tộc Metkayina an cư để tìm chỗ trú ngụ.