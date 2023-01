'Avatar 2' vẫn không có đối thủ

Sau 6 tuần ra mắt, siêu bom tấn "Avatar: The Way of Water" của đạo diễn James Cameron vẫn dẫn đầu doanh thu, gần như không có đối thủ ở phòng vé.

Mục tiêu tiếp theo của Avatar: The Way of Water là 2 tỷ USD.

Theo Variety, Avatar: The Way of Water đang được chiếu ở 3.790 rạp tại khu vực Bắc Mỹ, đã thu thêm 4,6 triệu USD vào ngày 21/1, nâng tổng doanh thu nội địa lên 582 triệu USD . Mặc dù giảm 35% so với tuần trước, song đây vẫn là con số lớn đủ giúp bom tấn duy trì ngôi vương phòng vé.

"Avatar 2 kiếm được nhiều hơn phần tiền nhiệm năm 2009 vào thời điểm này, dẫu doanh thu đang tuột dốc. Tổng tiền bán vé nội địa của phim sẽ vượt ngưỡng 600 triệu USD vào ngày 23/1, đưa bộ phim trở thành dự án có doanh thu cao thứ 12 mọi thời đại ở Bắc Mỹ", tạp chí viết.

Trên phạm vi toàn cầu, Avatar 2 thu 1,928 tỷ USD , soán ngôi phim có doanh thu cao thứ 6 trong lịch sử của Spider-Man: No Way Home. Mục tiêu tiếp theo của phim là con số 2 tỷ USD . Tính đến nay, chỉ 5 bộ phim vượt ngưỡng này, gồm Avatar ( 2,9 tỷ USD ), Avengers: Endgame ( 2,79 tỷ USD ), Titanic ( 2,2 tỷ USD ), Star Wars: The Force Awakens ( 2,069 tỷ USD ) và Avengers: Infinity War ( 2,04 tỷ USD ).

Avatar 2 trụ vững vị trí số 1 ở phòng vé. Ảnh: 20th Century Studios.

Theo Screenrant dự đoán, Avatar 2 nhiều khả năng đạt mức 2,5 tỷ USD trước khi rút lui khỏi rạp.

Lấy bối cảnh hành tinh Pandora 10 năm sau những sự kiện xảy ra ở phần một, Avatar: The Way of Water theo chân Jake Sully, nay đã lập gia đình với Neytiri. Họ có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh và nhận nuôi cô bé Kiri, con gái của người bạn quá cố Augustine.

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, người Trái Đất sau khi bại trận lại một lần nữa bừng lên dã tâm trả thù. Với trang thiết bị tối tân hơn, chúng trở lại Pandora với ý niệm biến nơi này trở thành thuộc địa. Đứng trước mối hiểm họa khôn lường, Jake Sully và vợ con phải chấp nhận rời xa quê hương. Họ cùng nhau vượt biển, tới miền đất xa xôi nơi thủy tộc Metkayina an cư để tìm chỗ trú ngụ.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phim nhận về số điểm 82% từ cả chuyên gia lẫn khán giả. Fico Cangiano của CineXpress Podcast nhận xét về tác phẩm: "Một thành tựu kỹ thuật đột phá trong cách thức làm phim. Cameron biết cách bù đắp cho cốt truyện mỏng bằng hiệu ứng hình ảnh ấn tượng và xây dựng một thế giới tuyệt vời".