'Avatar 2' và mùa điện ảnh cuối năm sau những tháng hè ảm đạm

Smile: Khiến người hâm mộ kinh dị trên khắp thế giới "sởn da gà" khi công bố trailer xuất sắc miễn chê, Smile có vẻ sẽ trở thành bộ phim kinh dị không thể bỏ qua trong mùa thu năm nay. Tác phẩm lấy cảm hứng từ Ring của Hideo Nakata và It Follows của D. R. Mitchell, xoay quanh câu chuyện về bác sĩ Rose Cotter sau khi chứng kiến sự việc đau thương đầy kỳ dị liên quan đến một bệnh nhân của mình. Những điều đáng sợ, kinh hoàng bắt đầu lần lượt xâm chiếm cuộc sống của Rose, buộc cô phải đối mặt với những rắc rối ở quá khứ để tìm cách tồn tại và thoát khỏi thực tại kinh hoàng này. Rose được thủ vai bởi Sosie Bacon, diễn viên được biết đến với vai Skye Miller trong loạt phim 13 Reasons Why. Tác phẩm dự kiến ​​được phát hành vào ngày 7/10.