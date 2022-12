'Avatar 2' sắp đánh bại 'Maverick'

Siêu bom tấn của James Cameron vượt qua cột mốc 1,1 tỷ USD. Đây là cột mốc quan trọng trong đường đua phòng vé quốc tế.

Doanh thu quốc tế của "Avatar 2" đánh bại "Top Gun: Maverick".

Sau hơn hai tuần công chiếu, Avatar: The Way of Water được dự đoán sớm vượt qua Top Gun: Maverick về thành tích phòng vé quốc tế. Vượt qua những cái tên sừng sỏ như Top Gun, Jurassic World: Dominion..., bom tấn của James Cameron sẽ là dự án có doanh thu quốc tế cao nhất năm 2022.

Theo Variety, phần hậu truyện của Avatar vừa vượt qua cột mốc 1,1 tỷ USD trên toàn cầu, thu hẹp khoảng cách với con số 1,5 tỷ USD của Top Gun: Maverick.

Tuy nhiên, doanh thu quốc tế của Top Gun hiện dừng ở mức 770 triệu USD . Trong khi đó, tính đến hết ngày 28/12 (giờ Mỹ), tác phẩm của Cameron đã chạm mốc 762,8 triệu USD (theo Box Office Mojo). Với tốc độ tăng trưởng doanh thu chóng mặt như hiện tại, việc Avatar 2 vượt qua Top Gun sau ngày 29/12 là điều không phải bàn cãi.

Avatar 2 hiện không có đối thủ tại hệ thống rạp trên toàn cầu. Ảnh: 20th Century Studios.

Hiện tại, cơn lốc Avatar: The Way of Water vẫn đang càn quét toàn cầu. Kể từ khi ra mắt, bom tấn này liên tục xô đổ những kỷ lục phòng vé trong thời kỳ hậu đại dịch. Đứa con tinh thần của Cameron hiện đứng thứ 3 trong số các phim ăn khách nhất tính từ năm 2020, chỉ sau Spider-man: No Way Home ( 1,92 tỷ USD ) và Top Gun: Maverick ( 1,49 tỷ USD ).

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Avatar 2 còn vượt xa dự đoán từ nhiều chuyên gia. Trước đó, họ cho rằng bộ phim sẽ chạm tới con số 1 tỷ USD vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, dù chưa kết thúc năm 2022, phần hậu truyện Avatar đã qua cột mốc này.

Trong tương lai không xa, việc Avatar 2 thu về 2 tỷ USD doanh thu phòng vé là điều hoàn toàn có thể. Cái tên James Cameron một lần nữa được vinh danh trong danh sách đạo diễn có nhiều phim ăn khách nhất mọi thời đại.