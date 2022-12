'Avatar 2' nhận ý kiến khác nhau tại Trung Quốc

Giám đốc điều hành Yu Dong của Bona Film Group tuyên bố "Avatar: The Way of Water" không phù hợp với thị hiếu Trung Quốc.

"Avatar 2" gặp khó khăn tại thị trường tỷ dân.

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron đã làm được điều mà hiếm bom tấn Hollywood nào làm được trong thời gian gần đây: công chiếu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay khi mới phát hành, Avatar 2 vướng phải một số ý kiến trái chiều tại thị trường này, tờ Cbr đưa tin ngày 21/12 (theo giờ Mỹ).

Phát biểu tại Liên hoan phim quốc tế Hải Nam lần thứ 4, Giám đốc điều hành tập đoàn Bona, Yu Dong, thẳng thừng tuyên bố: "Avatar: The Way of Water không phù hợp với khán giả Trung Quốc". Chưa dừng ở đó, ông tiếp tục quảng cáo cho các phim nội địa, bao gồm phần tiếp theo của Wandering Earth sắp ra mắt. Yu Dong dự đoán dự án này vượt qua thành tích phòng vé của bom tấn do James Cameron đạo diễn.

Nhận xét của Yu Dong nhanh chóng nhận được những phản ứng từ phía khán giả, thậm chí các nhà phê bình. Nhiều ý kiến cho rằng ông quá chủ quan khi đưa ra nhận định cá nhân. Bởi lẽ, Avatar 2 nhận được sự yêu thích của nhiều người dân Trung Quốc. Bằng chứng là doanh thu phòng vé của bộ phim tại thị trường tỷ dân này.

Avatar 2 liên tục lập thành tích phòng vé.

Tính đến nay, The Way of Water đã thu về 57 triệu USD . Trang bán vé Maoyan từng dự đoán phim kiếm được tổng cộng 357 triệu USD trong suốt thời gian phát hành tại rạp. Tuy nhiên, con số này mới đây bị cắt giảm xuống 143 triệu USD , chủ yếu do tác động của đợt bùng phát dịch đang lan nhanh ở Trung Quốc.

Tại thị trường quốc tế, bộ phim của Cameron có mở màn hoành tráng với 134 triệu USD . Sau một tuần ra mắt, Avatar 2 cán mốc nửa tỷ USD, trong đó có gần 170 triệu USD từ phòng vé nội địa. Nhiều chuyên gia dự đoán bom tấn này “gặt hái” lớn trong dịp lễ Giáng sinh và chạm mốc tỷ đô trước thềm năm mới.

Với thành tích vang dội, Avatar 2 là phim có doanh thu cuối tuần mở màn lớn nhất trong sự nghiệp đạo diễn James Cameron. Dẫu vậy, các nhà sản xuất tuyên bố họ mong muốn bom tấn này có thể "chạy đua dài hơi", với việc duy trì doanh thu ổn định ở các tuần kế tiếp sau khi phát hành. Trước đó, bản gốc ra mắt năm 2009 dù có mở màn chỉ với 77 triệu USD nhưng vẫn lập nên kỳ tích, trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.