'Avatar 2' nhấn chìm 'Titanic'

Sau cuộc truy đuổi căng thẳng kéo dài nhiều ngày, “Titanic” cuối cùng đã bị “Avatar 2” dẫn trước về mặt doanh thu.

Ngày 20/2 (theo giờ Việt Nam), Avatar: The Way of Water đã chính thức vượt mặt Titanic để trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, doanh thu hậu truyện Avatar hiện đạt tới con số 2,244 tỷ USD . Trong khi đó, Titanic mới dừng chân ở cột mốc 2,243 tỷ USD dù đang trong đợt tái chiếu trên toàn cầu.

Kể từ khi ra mắt, Avatar 2 đã tạo nên cơn sốt và liên tục xô đổ những kỷ lục phòng vé. Tính đến nay, bom tấn này gặt hái 658,5 triệu USD từ thị trường nội địa và khoảng 1,586 tỷ USD từ thị trường quốc tế. Riêng trong cuối tuần vừa rồi, Avatar 2 đã thu được 6,1 triệu USD trên toàn cầu, chỉ xếp sau Ant-Man and the Wasp: Quantumania mới ra mắt ( 104 triệu USD ).

Việc Avatar 2 vượt mặt Titanic khiến cho bảng xếp hạng phòng vé có sự thay đổi lớn. Titanic đã “yên vị” ở vị trí top 3 trong một khoảng thời gian dài trước khi bị đàn em vượt mặt. Hiện tại, doanh thu của Avatar 2 chỉ xếp sau Avatar (2009) và Avengers: Endgame (2019). Tuy nhiên, cách biệt về doanh thu giữa chúng là rất lớn. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu như hiện giờ, Avatar 2 hầu như “không có cửa” để vượt mặt hai đối thủ sừng sỏ này.

Titanic tụt xuống vị trí top 4 trong BXH phòng vé lịch sử. Ảnh: Paramount Pictures.

Tại Việt Nam, Avatar: The Way of Water đã chính thức rút rạp từ ngày 17/2 để nhường chỗ cho Ant-Man: Quantumania. Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, doanh thu Avatar 2 tại nước ta là 277 tỷ đồng . Đây là cột mốc lớn tại phòng vé Việt vì chưa có nhiều phim chạm tới con số này.

Theo đó, Avatar 2 cũng trở thành phim điện ảnh ăn khách thứ 4 trong lịch sử rạp Việt. Các phim dẫn đầu lần lượt là Nhà bà Nữ - 444 tỷ đồng ; Bố Già - khoảng 400 tỷ đồng và Avengers: Endgame - gần 280 tỷ đồng .