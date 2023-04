‘Avatar 2’ lãi hơn nửa tỷ USD

Theo Deadline, dự án do James Cameron cầm trịch mang lại khoản lợi nhuận ròng khổng lồ lên tới 531,7 triệu USD cho hãng phim.

"Avatar 2" thúc đẩy thói quen ra rạp của khán giả trở lại sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Screen Rant.

Avatar: The Way of Water là siêu bom tấn lớn nhất năm 2022. Thời điểm hiện tại, dự án do James Cameron đạo diễn thu về hơn 2,316 tỷ USD , đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Theo tính toán của Deadline, bộ phim này sinh lời hơn nửa tỷ USD cho nhà sản xuất.

Cụ thể, tổng doanh thu mà nhà sản xuất thu được từ các hệ thống rạp, các hình thức giải trí gia đình, truyền hình/phát trực tuyến là 1,6187 tỷ USD . Trong khi đó, tổng chi phí cho dự án này là 1,087 tỷ USD (bao gồm phí sản xuất, in ấn, quảng cáo, phân phối,...). Như vậy, lợi nhuận ròng mà hãng nhận được là 531,7 triệu USD .

Với thành tích này, hậu truyện Avatar là phim sinh lời nhiều nhất năm 2022, tờ Deadline xếp hạng. Đây là động lực để hãng phim nhanh chóng hoàn thiện dự án Avatar 3 và các phần tiếp theo của thương hiệu này.

Hậu truyện Avatar sinh lời hơn nửa tỷ USD cho hãng. Ảnh: Deadline.

Trước đó, James Cameron từng thừa nhận Avatar 2 là “canh bạc rủi ro bậc nhất lịch sử điện ảnh”. Phim phải thu về khoảng 2 tỷ USD để chạm mốc hòa vốn. Ông cho rằng thành công của dự án sẽ khuyến khích Disney thực hiện các phần tiếp theo như cam kết trong vòng 6-7 năm tới.

Khởi chiếu ngày 16/12/2022, Avatar 2 nhanh chóng trở thành siêu bom tấn càn quét phòng vé thế giới. Phim giữ vị trí độc tôn trên bảng xếp hạng trong suốt 7 tuần. Tính tới nay, doanh thu phim chỉ xếp sau Avatar ( 2,924 tỷ USD ) và Avengers: Endgame ( 2,899 tỷ USD ).

Hiện, thông tin cụ thể về nội dung phần 3 chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà sản xuất Jon Landau gần đây xác nhận dự án mới sẽ đem Payakan trở lại. Loài sinh vật đại dương khổng lồ này được rất nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện trong Avatar 2. Trong trận chiến cuối cùng, Payakan đã nhiều phen cứu gia đình Jake Sully khỏi những bàn thua trông thấy.